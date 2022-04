Ésta vez no vale el terremoto

Somos muy dados en este rinconcito de la península a lamentar la pésima gestión de nuestro patrimonio desde siempre. Uno ve las imágenes de la Huelva antigua y añora esos edificios que no conoció, esa ciudad con una identidad propia y aquella urbe que pudo haber crecido de forma ordenada. Entre el terremoto del siglo XVIII que se llevó la ciudad medieval y lo que los onubenses nos encargamos de desbaratar después tenemos lo que nos ha llegado. Recorremos a diario una capital destartalada, sin un orden claro y con núcleos que parecen localidades inconexas. Huelva es una ciudad de barriadas porque durante décadas fue un especie de patchwork urbanístico donde se acoplaron aglomeraciones habitadas. No sorprende que una de las prioridades del futuro PGOU sea compactarla, que no es otra cosa que rellenar los huecos vacíos en su entramado.

Viene todo ello al hilo del sentimiento de tristeza que entra cuando uno tiene la oportunidad de recorrer espacios abandonados de enorme valor histórico como el Cementerio Británico. "It´s terrible!" exclamaron la docena de ingleses que el pasado viernes lo visitó de forma voluntaria para tratar de adecentarlo de forma mínima de cara al homenaje a unos pilotos el día 19 de abril. Los tres onubenses allí presentes nos miramos y murmuramos: "No es terrible, es vergonzoso".

El camposanto donde descansan algunas decenas de históricos habitantes de Huelva se cae a pedazos por la desidia de una iglesia anglicana que pone poco empeño en su conservación. La operación por rendir honores a la memoria de dos modestos héroes de la Segunda Guerra Mundial permite no obstante poner el foco sobre el deterioro de un elemento clave del Legado Británico.

Está ya el Ayuntamiento manos a la obra (nunca mejor dicho) porque tarea tiene por delante. Su misión es ante todo la de salvaguardar el patrimonio de todos los onubenses y si quien debe hacerlo no pone el celo que le corresponde bien que actúa el Consistorio al ofrecer un plan que evite que el Cementerio Británico engrose la lista de espacios que el tiempo, la maleza y la naturaleza arrebató a los onubenses que no lo supieron cuidar.

Y no, ésta vez no valdría con echarle la culpa al Terremoto de Lisboa.