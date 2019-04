Soy de pueblo y para mí haber nacido en "el mundo rural", en mi casa, atendidos, mi madre y yo, por una matrona, para más señas, supuso disfrutar de una infancia feliz, de juegos en el campo y convivencia con los animales, de bicis desparramadas por el suelo sin ningún candado mientras jugábamos a cualquier cosa, de tardes libres de supervisión de adultos, de fiestas milenarias anunciadas por las campanas de la iglesia, de saludos por doquier y de orgullo: la gente de pueblo nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo, que es el mejor del mundo y el mío, Fregenal, sin duda lo es.

Si cuento todo esto es para quedar claro que no habría salido de mi pueblo si no hubiera una razón poderosa para ello y yo tenía que hacerlo si quería continuar mis estudios. Otros, ya lo saben, lo hicieron directamente para poder trabajar.

Y sentí lo que es la murria por primera vez en mi vida. Y la emoción cuando veía aquella curva tras la cual se divisa la Torre del Castillo cada vez que volvía a pasar unos días. Y pensaba que aquella separación era temporal y que algún día volvería, que haría mi vida allí igual que hicieron mis padres, mis abuelos…

Pero no volví, la mayoría no volvemos, la mayoría terminamos nuestros estudios, encontramos trabajo en otros lugares, rehacemos la vida en ciudades, espaciamos cada vez más nuestras visitas y sentimos que el pueblo está cada vez más lejos. Y lo peor es que es así, que no es una sensación: el tren que llega a mi pueblo tarda media hora más que lo que tardaba cuando me vine a vivir a Huelva, por carretera se tarda prácticamente lo mismo mientras vemos cómo las autovías y las altas velocidades ponen a ciudades lejanas cada vez más cerca.

Hay una fuerza centrífuga que expulsa a la población del mundo rural y que supone el abandono de muchos pueblos y esa fuerza no surge de manera espontánea. Hay decisiones políticas y económicas que la alimentan y que pretenden dejar nuestros pueblos como un espacio folclórico desposeído del tejido productivo que permite un comercio de cercanía, un campo atendido, servicios educativos, de salud, alternativas culturales…, oportunidades para sus habitantes, en definitiva.

Puede que yo sea un caso perdido, pero mi gente, mi familia, mis vecinos... se merecen ser tratados como ciudadanos de primera y no observar cómo se les van poniendo cada vez las cosas más difíciles por el simple hecho de vivir en un pueblo.