CON los toldos puestos en la calle Concepción, Méndez Núñez irreconocible, el mercado de San Sebastián “cerrado por vacaciones”, una Plaza de la Merced que me recuerda a las Ruinas de Itálica… y con los atascos de siempre en el Puente, a eso de las tres de la tarde, vuelvo de nuevo con otra de papas con chocos desde una de nuestras playas galardonadas con bandera azul.

Entiendo que, afortunadamente, lo concerniente a infraestructuras y comodidades para el usuario no irán dentro del pliego de exigencias para tal galardón, pues ir a una playa en la que escasea el aparcamiento, o a la hora de regresar te puedes tirar como mínimo una hora para recorrer los 25km escasos que separan la capital de dicho destino, no debe ser para reconocerla como destino “envidiable”. A veces quiero pensar que se nos ha ido la mano al darle tanto realismo a las ferias medievales veraniegas, y que volvemos al incivismo y a los transportes de tracción animal para desplazarnos, pero no… Desgraciadamente, no. Hoy aún seguimos teniendo infraestructuras de hace 30 años, y por ello, los mismos problemas de hace muchos años. Y sin embargo, tenemos inversiones millonarias para un hidrógeno verde pionero.

No se ustedes, pero yo estoy muy ilusionado y soy optimista. Ya comienzo a ver los brotes verdes de nuestra querida Pilar y su maravilloso equipo. El brote más deseado por todos, del cual ni nos hemos dado cuenta, ya hoy es una realidad. El demandado y deseado restablecimiento de la circulación del puente sifón, pero con limitación a 40km/h. ¡¡Arte!!

Esta inauguración me ha hecho acordarme de mí Gabrié, el cual andará bastante tranquilo. Él muy probablemente le habría dado un giro al acto, yo lo sé. Gabrié habría reinaugurado el puente sifón tras destapar previamente una cortinita con el nuevo nombre del puente, bautizándolo como Puente del McDonald’s. Posteriormente, y como colofón, habría invitado a un tapeíllo a toda Huelva y parte de Corrales en la conocida franquicia de hamburguesas en la que el chef Pepe Fernández, amante de los fogones, nos habría deleitado con unas carrilleras suyas o con alguna “cosilla nueva”.

En fin, ya tenemos dado el pistoletazo de salida al verano 2023, el cual, os informo, ha sido dado con el pregón de la 49ª Semana Náutica Internacional Colombina, pronunciado, por cierto, por un tal Javier Ronchel, el cual no ha tenido la delicadeza de hacerme llegar la invitación a dicho acto. ¡Te deseo de corazón todo lo mejor!