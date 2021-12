A ver si lo que falta es talento

Esto no va del Athletic. Aunque podría. Es cierto que en Huelva nos falta que alguien nos mire bien. Tampoco que nos ponga ojitos, no vayamos a exagerar, pero con que disimulen y sepan dónde estamos, creo que más de uno nos daríamos por satisfechos. Nos cuesta dios y ayuda que nos echen cuentas y cosas que en otros lugares se dan por sobreentendidas de lo lógicas que parecen, apenas se pasan los límites provinciales, se someten a un proceso de error más que de prueba, de negociaciones que no llevan a ninguna parte y que terminan con la sensación de que estamos más solos de lo que pensábamos. La última protesta de los empresarios por la ausencia total de inversiones (por cierto, al delegado del Gobierno se le termina el tiempo para tomarse la molestia de contestar a lo que se comprometió en la última reunión que mantuvo con ellos), apuntaba directamente a eso, a que tendremos que valernos por nosotros mismos para dar los pasos adelante que son necesarios para apuntalar un despegue que no puede, ni debe, tardar en producirse.

Las inversiones llegan. Esta semana Iberdrola, Atlantic Copper y hace unos días incluso las obras del CEUS, nos ponen en la senda adecuada. Ahora nos toca a nosotros. Es muy sencillo. No sé si los dichosos drones tienen unos tornillos especiales, pero si los tienen, debe haber una iniciativa onubense dispuesta a fabricarlos y proporcionárselos de inmediato. En una economía tan primitiva como la española (nos basamos en la producción primaria y en la prestación de servicios al turismo, no nos engañemos) el conseguir dotar a las actividades que se emprendan de valor añadido, es la clave para no estar pendientes de algo tan imprevisible como si llueve o no y cuándo lo hace.

Es hora de conseguir empaparnos de esa iniciativa que en otros lugares han conseguido que su actividad no se pare tanto como por aquí. Me explico. Hoy le dan el premio del Basque Culinary Center a Xanty Elías. No perdamos nuestra identidad, pero miremos a mis paisanos que un día se dieron cuenta que pintábamos algo en este mundo de la gastronomía y se pusieron a pensar en cómo sacarle partido. Ese es el camino. Cuando el ministro más prescindible del Gobierno, aquel que no se ponía una corbata ni a tiros y ahora no se la quita, habló del valor añadido al turismo, le cayó la del pulpo. Lo peor es que, sin que sirva de precedente, tenía razón.

Iniciamos una transformación sin precedentes. ¿Cuántos sabían hace un año lo que era el hidrógeno verde? A Huelva, por su estructura de producción, le toca de lleno. Es verdad que nos deben mucho, pero también lo es que no nos lo van a dar si no somos capaces de movernos.