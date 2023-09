Para los fieles del chungalismo, os dejo a los del paladar exigente otra de papas con chocos. Tapa única ésta, como bien reconoce mi admirado chef, el gran Pepe Fernández, y que podría ser premiada fácilmente en la próxima Feria de la Tapa, que se celebra desde el 28 de septiembre al 1 de octubre. Por cierto, que se ubica en… También ha cambiado… Llegado el día de ir, le preguntaré a mi Alexa. Espero que afine más, porque a la pobre me la tienen loca. Ojalá se aproxime más que cuando le pregunté a primeros de mes dónde estaba el recinto ferial de La Cinta. Con tanto cambios se lió y pronunció un “recalculando ruta”, y terminó llevándome ¡¡a La Matilla!! Me perdí a Ana Torroja, me quedé sin ponche, un verdadero fastidio, y para colmo salí de allí acribillado por los mosquitos…

Lo que sí que no cambia, pasen los años que pasen, es lo de los puentes. ¡¡Qué espectáculo en la gestión!! Abren, tras meses de reparación, el puente sifón, y cierran el puente del Odiel. ¡¡Arte del bueno!!

Anhelo ese próximo stand de Huerva en Fitur con el lema ‘Vente a Huelva y ahórrate el jet lag’. Y es que, si desplazarte a Huelva, bien por tren o por la A49, es una aventura propia de Planeta Calleja, súmale ahora una hora de caravana por los puentes… Casi que se tarda lo mismo en venir a la costa de Huelva desde Madrid, que cogerte un vuelo en Barajas, cruzar el charco y aterrizar en Punta Cana. La ventaja clara: te ahorras padecer jet lag.

Pero lo verdaderamente importante es que los servicios municipales y la Conga siguen a full por los barrios de mi Huerva, dejándolos relucientes. Una Huelva que, desgraciadamente, se me queda huérfana de palmeras. A este ritmo, la única palmera que vamos a ver es la que cada Domingo de Ramos saca en su paso de misterio La Borriquita. Y es que este pasado jueves, lamentablemente, en la Plaza del Punto perdimos otra, ya que se le rompió el tronco. Ante ello, es de recibo resaltar la rapidez, la astucia en la gestión de la queridísima Concejalía de Cultura; sus asesores nos anuncian a la mañana siguiente que nos traen el espectáculo de humor cofrade El palermasso. Bien trabajado, señor concejal, sí señor.

Semana intensa, por tanto, la que se nos va, como la que viene, y es que para el miércoles ya más de uno anda con la pólvora preparada para el próximo pleno municipal. Recuerdo, al igual que lo hice en el pleno anterior, que realicen una reunión-simulacro por Zoom; hagan una simulación de un pleno, estimados concejales, y querida Pilar. Y hagan especial hincapié en el turno de palabra, ya que estuvimos regular en el pasado pleno.