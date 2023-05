Las patatas fritas son como ese amigo especial con el que te vas de viaje, ese con el que no hace falta rellenar los silencios. Con él, los momentos mágicos son más mágicos. Imagina que estás disfrutando de un medallón de ternera medio hecho con foie de pato. Junto al medallón, unas patatas fritas caseras, crujientes por fuera y tiernas por dentro: deliciosas. Puede que esas patatas le quiten protagonismo al medallón. Si está bueno, la patata hará crecer ese plato, lo llevará a lo más alto y quizás con el tiempo, cuando recuerdes aquella cena, sólo te acuerdes de esas patatas. Igual que viajando con tu amigo: sin él no hubiera sido lo mismo.

Yo soy fan de las finitas, en forma de bastón o redondas; crujientes y esponjosas, con cebolla, sin cebolla o con pimientos, me da igual. Pero lo que no entiendo es la moda de las patatas del tamaño de un ladrillo. ¿Nos hemos vuelto locos? Son difíciles de hacer al ser tan gordas, eso lleva su tiempo y su maña; pocas son las que he probado que estén perfectas. No son prácticas: al ser tan grandes sólo te ponen en el plato tres o cuatro y piensas que el cocinero es un tacaño.

Al final la mayoría de la gente quiere cantidad, además de calidad. ¿Y si alguien te pide una patata? O lo que es aún peor, ¿y si te la roban? Pues si tenías 4 patatas-ladrillo, te han quitado el 25% de la guarnición de tu plato. Situación delicada y peligrosa: lo que tendría que ser una velada agradable se puede convertir en un duelo a vida o muerte de miradas que hielan el alma y respiraciones de paciencia a punto de desaparecer.

Lo peor de todo esto es cuando las ponen formando un cubo: piensa que el cocinero ha tocado cada patata y se ha puesto a jugar a la Jenga con tu comida. No te digo nada más.

El acompañamiento en los platos de comida es muy importante, más de lo que podamos imaginar. Son como los zapatos para un vestido básico negro: pueden ser la clave que marca la diferencia. Por esta razón, los establecimientos que quieran dar un extra de calidad y/o diferenciarse de sus competidores deberán ponerse a pelar patatas y hacer las cosas como es debido. Olvídense de las patatas congeladas y empiecen a preocuparse por quién nos acompañará en este viaje.

Otro compañero maravilloso son las patatas cocidas y la verdurita: en Portugal esta opción es un manjar, saben cocer las patatas mejor que nadie y las verduras las hacen al vapor, por lo que merece la pena darle la espalda a nuestras amadas patatas.

Para concluir con este tema tan apasionante te animo a que preguntes siempre qué acompañamiento trae tu plato: si son patatas pregunta si son caseras. Si te las sirven frías quéjate porque nos están tomando por el pito del sereno. Y a los cocineros decirles que por favor no jueguen a la Jenga con nuestra comida, que no compren patatas congeladas y que pongan más verduritas al vapor; como si nos fuéramos con cualquiera de viaje de vacaciones, habrase visto cosa igual.