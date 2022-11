Nos vamos de festival

No puedo evitarlo: en mi cabeza resuena la sintonía del Festival de Huelva. Y de ahí a mis manos, y de mis manos al teclado. Llega esta semana del calendario otoñal y me pongo rumboso, como un chiquillo ante envoltorios de regalos y paquetes por descubrir. Ansia viva. Para mí, no hay cita cultural más importante en mi ciudad. Las banderolas que lo anuncian, las alfombras que engalanan las zonas de proyección. El cine, ay, el cine. Y ver en los medios y en redes sociales los rostros de directores o actrices en espacios comunes, transitados habitualmente para el onubense. ¡Qué gozada!

Porque el cine es la cuna de tantas emociones... Porque hemos acudido a sus butacas a abrazar a alguien o a dejarnos una lagrimita, y hemos compartido tantas carcajadas. Porque por pocas cosas hacemos cola con tanto gusto como por ver una película, un estreno. Porque seremos partícipes de una experiencia individual y, al tiempo, comunitaria. El cine es en sí mismo un acto revolucionario, con la misma entrada cada cual siente diferente, en gradación y en sintonía; tras una proyección nos pueden quedar años de recuerdos -yo aún los tengo del cine Emperador, del Rábida y del Fantasio-. Y mi ciudad tiene un festival, con la magia de lo exclusivo, del viaje, de ser por una vez la principal pista de aterrizaje de esta península: el Festival de Cine Iberoamericano.

La cuadragésima octava, apúntense ese ordinal. Una edición que comenzó con Joaquín Sabina y va a cerrar con Nathalie Poza sólo puede portar buenos augurios. Entre medias, distintas secciones, a concurso y fuera del mismo, cortometrajes y largometrajes, variadas nacionalidades, y la posibilidad de disfrutar de la Casa Colón y del Gran Teatro como salas del séptimo arte. Contando en el previo de algunas de las proyecciones con la presencia y participación de alguien del reparto o sus responsables de dirección. ¡Qué lujazo!

Festival viene de fiesta. Que nadie lo olvide. Así que toca bailar al ritmo de los fotogramas. Hasta por las mañanas hay fiesta con la sesión infantil y juvenil, con riadas de chavalería que cambian pupitres por asientos numerados. Y yo ya ando nervioso, viendo qué ropa ponerme, que me voy a la fiesta del cine en mi ciudad. ¡Gloria! Lo mismo este año me paseo por la alfombra amarilla por ver qué se siente. Y ustedes, no lo duden, miren la programación, lean la sinopsis de algún título que les llame la atención y láncense por este tobogán fílmico que nos cruza el Atlántico.