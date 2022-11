El último paseo de Venustiano Carranza

Pocos sabían en Huelva que en esa esquina de Pío XII con Federico Molina, en la plaza Fray Genaro Prieto, había un busto de un ex presidente de México desde hace más 40 años. El gobierno mexicano lo donó a Huelva en 1978, apelando a los lazos históricos de la provincia con América el año de la Constitución española, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas por el fin de la dictadura franquista. Carranza fue el primer presidente constitucionalista de México y ahora su busto cambiará de morada en Huelva, no muy lejos, en la Plaza de América, por la instalación en su lugar del monumento al escultor León Ortega, vecino del lugar. Venustiano se ha ido esta semana para ceder su espacio a Antonio, con quien por fin se hace justicia con un reconocimiento que no conllevará agravio.