Entre el trono y la churrería

A tenor de lo ocurrido en las primeras semanas de un confinamiento que parece que se nos ha olvidado -desgraciadamente- a casi todos, la gente hace tres meses cagó por encima de sus posibilidades. Ayer mismo leí el enésimo estudio en el que alguna universidad de Estados Unidos de la que jamás escuché hablar y que cree que es capaz de explicar eso y no por qué están quemando la tienda de Apple que tienen en la esquina, trataba de dar una interpretación medianamente razonable a la acumulación de papel higiénico en cantidades industriales. Supongo que ya no se lleva, pero si todavía existe la atávica costumbre de llevarse el periódico al excusado, la cantidad de celulosa que existe en algunos retretes me ha hecho considerar seriamente que los primeros ahorros que junte serán invertidos en acciones de Ence.

Después vino la fiebre repostera. Solemos comprar harina y levadura desde que la Thermomix entró en nuestras vidas para quedarse, pero durante semanas los estantes nos respondían con una sonora pedorreta cada vez que pretendíamos reponer existencias. Nada, que al personal le dio por ser pastelero y no sólo colgar sus hazañas en Twitter, sino especialmente pasear sus cagarrutas cuando lo más parecido que le salía a un bizcocho tenía pinta de filete empanao.

Hace una semana cometimos el error de acercarnos a una tienda de bricolaje de esas en las que hay de todo para alegrarnos las salidas a los balcones con una mesa y unas sillas. Me parece que la cola que había para pagar debió terminarse ayer. Otra fiebre en forma de alcayatas, tornillos rosca chapa y dinteles autoajustables para las puertas, parece haberse apoderado de mis conciudadanos. Eso, o cada vez soy menos original.

La última, y los medios de comunicación de los últimos días no me dejarán mentir, ha sido la fiebre de los churros. Tengo que confesar que también la tuve y este viernes la sacié con una rueda ubriqueña que en el cuerpo la llevo. Cierro con un consejo: ahora que ya se puede salir a la calle sin miedo a terminar con un papelito de 300 euros del ala, aproveche a darse un capricho churrero antes de que venga algún asqueroso cocinero inglés, de esos que le ponen chourizo a la paella, a rellenarlo de queso (ya lo han hecho) y servirlo con jengibre, chile, hierba limón y darle una vueltecita por la parrilla. Lo siguiente serán magdalenas verdes, donuts rellenos de merluza en salsa, gambas con chocolate o pantalones piratas de colores. Miedo me da.