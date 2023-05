Supongo que cuantos me leyeron ayer comparten mi admiración hacia Meryl Streep y mi alegría por el Premio Princesa de Asturias de las Artes que reconoce su extraordinaria carrera. No voy a insistir en ello convirtiendo esta columna en un triduo a la actriz. Pero me escuecen las injusticias. Y ayer cometí una, no por olvido, sino porque hablar de esta otra actriz genial requería el espacio que hoy le dedico. Se llamaba Rosa Guiñón, falleció hace un año tras una artísticamente fecunda y larga vida, y un trocito del Premio Princesa de Asturias es suyo como la voz de la actriz premiada.

¿Qué Meryl Streep prefieren? ¿La Sarah y la Anna de La mujer del teniente francés, la Sophie de La decisión de Sophie, la Molly de Enamorarse, la Karen de Memorias de África, la hermana Aloysius de La duda, la Francesca de Los puentes de Madison, la Clarissa de Las horas, la Tatcher de La dama de hierro, la Donna de Mamma mia!, la Katherine de Los papeles del Pentágono? Pues todas ellas y muchas más tuvieron la voz de Rosa Guiñón. Mercedes Sampietro fue la Jill de Manhattan, Consuelo Vives la Linda de El cazador, Lucía Estaban la Joanna de Kramer contra Kramer y Margarita Ponce la dobló ocho veces cuando Rosa se retiró. Pero Rosa Guiñón fue la voz de Meryl Streep en 43 películas. Luego en España, salvo para quienes únicamente ven las películas en versión original, la voz -mejor: la interpretación vocal- de Meryl Streep es Rosa Guiñón. La presencia que nos ha fascinado en la pantalla sumaba el inmenso talento, el genio diría yo, de dos actrices: Meryl y Rosa.

Rosa Guiñón fue mucho más que eso. Fue la interpretación vocal fundamental de Natalie Wood, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Julie Andrews, Barbra Streisand, Mia Farrow o Diane Keaton. Pero como de lo que se trata es del premio que tan merecidamente recibe Meryl Streep es de justicia recordarla. Porque para el grueso del público (y del jurado que la ha premiado, estoy seguro) Meryl tiene la interpretación vocal de Rosa. Alguien debía decírselo. Hay discusiones en torno a esto de quitarle la voz a un actor o una actriz para sustituirla por otra. Pero así son las cosas. Y lo que no se debe hacer es sacrificar el admirable trabajo creativo de los actores de doblaje, anónimos para la mayoría del público que admira interpretaciones en las que el arte de los actores de doblaje es parte fundamental.