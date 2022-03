Nuestra hija entra en mitad de la noche en el dormitorio, ha tenido una pesadilla y dice que no puede dormir. Le hacemos rápidamente un hueco en la cama, en medio; ella se mete de inmediato. Con ese gesto se siente protegida del mundo y sus miedos. Pero no es así, fuera caen bombas, y esto ha dejado de ser metafórico. Bombas. Proyectiles. Suenan alarmas que avisan de cazas que se acercan a las calles surcando un espacio aéreo que no les pertenece, apabullando unas vidas que no les pertenecen. Me crié con las historias de mis abuelos, hablándome de una guerra que no les pertenecía. De disparos que iban en dirección contraria a la tuya pero no necesariamente a un enemigo. De estar en la casa y que estallaran sin preaviso los cristales y salir corriendo a la única habitación completamente interior, agarrotados en el suelo, rodilla con pecho, durante la madrugada.

Debe de haber mucha oscuridad en las guerras. Mucha soledad. Debe de sonar a aguja rota de tocadiscos sobre vinilo. A llanto de bebé que llama sin nombre a lo que no sabe mencionar. Yo, para saber lo que es una guerra, escuché los relatos de mis abuelas, y entendí conmovido lo que es una cicatriz mal cosida, pero no sé lo que es una guerra. Yo, para saber lo que es una guerra, leí a Miguel Hernández, me dejé desgarrar por aquellos versos, por esos "tristes, tristes", pero no sé lo que es una guerra. No lo sé y querría no saberlo, y que mis hijos y las generaciones venideras tampoco lo supieran. Escribo estas líneas desde mi trinchera, en el cobijo de la familia y este puente vacacional a finales de febrero. Escribo desde Lisboa, a pocos metros de donde cuentan que Celeste Caeiro comenzó a repartir flores entre los militares y estos los portaron sobre sus armas. Aunque todos sabemos que los rifles nunca fueron floreros.

Hace unos días dudaba si escribir sobre el Día de Andalucía, o sobre viajar, o acerca de la necesaria manifestación de este viernes en Huelva. Pero la guerra lo inunda todo. Un dolor que retumba a kilómetros de distancia a las puertas de este continente que llamamos Europa. Y ojalá por las calles retumbase únicamente la voz prohibida de José Afonso, o la de Amália Rodrigues, o de cientos de milicianos entonando aquel "Grândola, vila morena/ terra da fraternidade /o povo é quem mais ordena /dentro de ti, ó cidade". Ojalá