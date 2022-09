El tren pasa de largo

Renfe acaba de distribuir sus abonos de pasajero frecuente y en Huelva la respuesta ha sido más bien escasa, digamos proporcional al interés que despierta el transporte ferroviario en esta tierra que antaño contaba con una de las mayores redes del país y que ahora languidece con servicios paupérrimos y un trato similar al del ganado trashumante. La infraestructura tiene evidentes carencias, dicen las malas lenguas que el material de electrificación que aquí se montó en los años ochenta en la línea a Sevilla venía ya de segunda mano desde Valencia. Los Alvia que vienen desde Madrid también sustituyeron a otros mejores que partieron hacia destinos de mayor interés (cualquier destino tiene mayor interés para la Administración que Huelva). La Estación de Atocha refleja muy bien esto. Normalmente los AVE que van a Sevilla se suelen anunciar con treinta minutos de antelación, la gente se pone nerviosa antes de un viaje, y necesita ubicar con tiempo el andén para llegar con cierta tranquilidad, especialmente en personas vulnerables por edad, llevar a niños pequeños o problemas de movilidad. En el caso de Huelva, en todos estos años rara vez he visto anunciar la vía en Atocha con más de diez minutos sobre la hora prevista de salida del tren, lo que provoca desazón y nervios por el miedo a perderlo. No son pocas las veces que el tren no está a su hora y sale con demora.

La llegada o la salida desde la estación de Huelva tampoco es mejor. No llego a entender por qué se hizo justo en el medio de lo que siempre fue la carretera hacia Mazagón. Normalmente en la estación nunca hay nadie, y los trenes del día caben en unas pocas líneas del monitor.

Es una pena que se nos llene la boca con el transporte público, que se pretenda desincentivar el vehículo particular y no se haga nada por dignificar un servicio que ahora más que nunca es imprescindible. El principal problema de Huelva con sus trenes es que generan gran desconfianza; nunca se sabe si van a salir, si va a haber avería en la catenaria o en la locomotora, convirtiendo el trayecto en un acto de fe. No concibo el afán por suprimir servicios y personal, dejar caer estaciones o la falta de mantenimiento.

El incendio de la antigua estación es la viva estampa de lo que importa el tren en Huelva. Aunque lo más patético es asistir a ese rosario de excusas para justificar que, por alguna razón, los trenes en Huelva, siempre pasan de largo.