El tren pasa de largo en Huelva

HaY trenes en la vida que no hay que dejar escapar y aunque Huelva lo intenta, pone todo de su parte y busca sacar ventaja anticipándose a otros para no perder las oportunidades que se presentan en la vida, no hay nada que hacer, tiene desde el inicio la partida perdida, un ejemplo de ello es su candidatura a la sede de la Agencia Espacial Española. Parece que todo se le vuelve en contra, no encuentra el apoyo que debería tener por parte de las administraciones. Su talón de Aquiles son las infraestructuras de la comunicación, su carencia la hace débil y siempre será un hándicap ante cualquier reto que se proponga. El no siempre lo tiene por delante. Las ciudades que gozan de buenas comunicaciones tienen una gran baza a su favor, baza de la que no dispone Huelva, una reivindicación histórica de la que el Gobierno central parece no hacerse eco y no será por falta de solicitarlo.

Desde la Junta de Andalucía no dudaron en mostrar su respaldo a la candidatura de Sevilla a la sede de la Agencia Espacial Española, tenían muy claro su apuesta. La capital andaluza logró su propósito. El objetivo del Gobierno central es descentralizar organismos y resulta que lo que se hace es centralizar en otra capital, en este caso de la comunidad autónoma andaluza, esta futura agencia, en la que Huelva tenía puesta todas sus expectativas, una partida en la que no se ha jugado con las mismas cartas.La falta de infraestructuras lastra el proyecto que Huelva pueda presentar ante cualquier oportunidad que surja. Las administraciones son conscientes de que Huelva las necesita para poder desarrollarse pero el tiempo va pasando y todo sigue igual. Está acabando 2022 y no ha habido avances al respecto.

El gran reto que debe plantearse Huelva es exigir a las administraciones que la dote de una vez por todas de modernas infraestructuras de la comunicación, que el tren de alta velocidad llegue a la nueva estación creada para este fin y puesta en funcionamiento hace ya más de cuatro años. También aspira Huelva a tener su aeropuerto y una buena red de carreteras. En conseguir todo esto debe emplear sus esfuerzos. Cuando lo obtenga y sea una realidad, podrá aspirar a todo lo que se proponga, su crecimiento y desarrollo, seguro, será imparable, mientras tanto sus aspiraciones estarán supeditadas a los recursos con los que cuenta, una línea de tren, con continuas demoras y en cuyos vagones los viajeros no están resguardados de la lluvia.