El tren y sus achaques

No hay punto final en la historia del tren y Huelva, no hay punto final en lo relativo a los episodios de las averías de locomotoras y vías en el trayecto de la capital onubense a Madrid y a la inversa, siempre es un punto y seguido, parece la historia interminable. A lo largo del año van surgiendo nuevos episodios de retrasos, paradas en medio del itinerario y esperas en la estación o en medio de la nada. La causa siempre es la misma, una avería técnica.

Los viajeros son los grandes perjudicados, les trastocan las agendas de trabajo, sus planes de ocio y vacaciones, sus encuentros con amigos y familiares... Estos se ven envueltos en repentinos contratiempos, ante los que se encuentran impotentes. Coger un tren con destino a Madrid se ha convertido en toda una odisea. Hay que cruzar los dedos para que todo transcurra sin incidencias. No sólo no cuenta Huelva con AVE, que lleva décadas reivindicándolo, sino que los servicios de trenes de los que dispone no están a la altura. Muchos de los trenes deberían ser objeto de un Plan Renove.

El último episodio, por una avería en una línea de Cercanías, tuvo lugar el pasado viernes. Con casi dos horas de retraso llegó a Huelva el tren procedente de Madrid. Los viajeros se quejaron de la falta de información así como del frío que tuvieron que pasar en el interior del vagón. Se actúa de manera puntual para arreglar la avería pero es fundamental que se lleve a cabo un estudio en profundidad del estado de la red ferroviaria.

Debería el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mirar un poco más para Huelva y dotarla de unas buenas infraestructuras ferroviarias, que la unan sin contratiempos a la capital de España. No se debe prolongar más esta precaria situación. Es preciso que programe inversiones relativas a las infraestructuras y trenes con el objetivo de mejorar las existentes para evitar las continuas averías.

Desde el Ministerio se debería apostar por un servicio público de transporte que sea competitivo, atractivo, rápido y seguro, un servicio acorde con los tiempos y que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos y en el caso de Huelva parece ser misión imposible. Llevan ya los onubenses mucho tiempo soportando la falta de un servicio ferroviario que contribuya al desarrollo socioeconómico de la provincia y a vertebrarla con el resto del país, trenes del siglo XXI. No creo que sea mucho pedir.