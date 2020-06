La (trans)formación digital

Todo el mundo que ha trabajado en medios audiovisuales sabe que cada vez que hay un error, lo más fácil es echar la culpa a la tecnología y excusarse con la frase tan socorrida de "por problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad..." El teletrabajo, al igual que la educación virtual, ha evidenciado carencias tecnológicas, pero lo de los plenos telemáticos hay que solucionarlo para que dejen de ser ejemplo de todo aquello que no debe pasar. La frase más repetida no puede seguir siendo "¿Se me escucha?", y los parones para poner todo en orden no pueden alargar las sesiones más allá de lo deseado. Falta mucho para la transformación digital.