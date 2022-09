De tramposos

Después de comprobar como noticiable el poco gusto aparente del nuevo rey Carlos III por los tinteros, noticia [e información] de altísima relevancia, se me ocurre pensar en un debate sobre si el problema eran los tinteros o el tamaño de la mesa frente al ejemplo de Putin que, según quien sea su interlocutor, coloca una mesa con dimensiones de pista [olímpica] de atletismo, con lo que me parece, la ONU debería fijar unos estándares [sobre el tamaño de las mesas] ajustados al protocolo correspondiente de uso.

Hecho este comentario, superfluo si quieren, no se puede obviar el hecho de la muerte de Isabel II, reina cohesionadora de hasta cuatro naciones y el entramado político mancomunado de la Commonwealth que le significaron el respeto y aprecio de millones de ciudadanos con gran variedad de sensibilidades. Sin embargo, cosas de la vida, no consiguió mantener unidos los lazos de su propia familia.

Dicho esto, no puedo pasar por alto que en la política de nuestro país nos sigan tratando como si aún estuviéramos en la guardería. Y es que resulta grotesco escuchar, en directo, a una ministra acusando de ''tramposo'' a la oposición cuando resulta que le tienen que repetir a ella, hasta tres veces, la misma pregunta porque no responde y utiliza una especia de lenguaje críptico, supuestamente lleno de ambigüedades de futuro - según parece lo aconsejará el argumentario: ofensas al oponente y uso del condicional entre lo decidido y lo que UE propone - lo explico para aclarar: no es lo mismo plantear un impuesto sobre los ingresos que sobre los beneficios extraordinarios, lo que en un mercado tan regulado como el energético, eso de ''extraordinarios'' indica o una mala regulación o un incumplimiento de la misma.

Otra ministra acusa de copiones a los opositores asociándolos a vagancia. Craso y rotundo error, cuando su jefe es maestro del plagio. Se apropia de gestos y supuestas políticas ya existentes y utilizadas por otros, desde retirar las corbatas hasta claves contra la crisis, tal cuales, los ERTES o los créditos ICO, con origen en 1995, flexibilizados en la reforma laboral de 2012 y aplicados en 2020 los primeros o la cuantía de millones en préstamos ICO de la crisis anterior y, por supuesto, superior a los actuales. Por tanto, ni suyas, ni innovaciones. ¿Es esto trampa o no?, como también lo es achacar los despidos masivos de 2008-2011 del gobierno PSOE al PP. ¿Cuántas veces se ha ido a la isla de La Palma prometiendo e incumpliendo?, allí seguro lo saben.

Insisto, el autor de los argumentarios es un fenómeno, pues al plagio de ser el grupo político de las gentes [ya menos, en Toledo ya ha sido un acto cerrado], pues resulta que otra ministra ¿escucha? En el metro o en el autobús que a la gente les preocupa el CGPJ y hablan de ello… Me encanta tanta candidez, al tiempo que A. Lastra sigue ahí, descalifica a Laura Pausini por decidir su repertorio… Es, por ello, que frente a ''quien no quiere ver la viga en su propio ojo'', solo cabe felicitar a Luis Landero, escritor extremeño, que siendo premiado no cayó en la autocomplacencia y proclamó la incapacidad de mediocres y tramposos.