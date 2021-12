Me ha tocado el Gordo

Soy de las que no creen en la suerte. Habitualmente no me gasto un duro en lotería porque siempre he sido malísima en el juego y considero que tengo el gafe. Pero cada 22 de diciembre me gusta pensar que me toca. Como al conjunto de los españoles, el día de la Lotería de Navidad se me despierta esa llama de ilusión incontrolable que, por unas horas, me hace volar lejos. Me conecta con mis sueños, con lo que haría si me tocara el Gordo. Pero ayer, mientras veía el sorteo junto a mi madre, me di cuenta de que no era el dinero lo que realmente nos mantenía a todos pegados a la pantalla desde las 9 de la mañana cada 22 de diciembre. No era el primer premio, ni el segundo, ni los cuartos, ni el gordo. Era esa sensación única de saber que por unas horas ¡Todo puede ser posible! Y entonces me emocioné al ver cómo una vez al año España entera estaba de acuerdo en eso. Todos formábamos parte de la historia. Hasta aquellos que no habían comprado un décimo, de una manera u otra, también formaban parte de la fiesta. Y comprendí que la ilusión de creer puede mover montañas. Tener fe en que los sueños se cumplen es el verdadero motor, lo que hace que cada medio de comunicación, cada empleado, cada ciudadano, cada amigo, cada hijo, cada hermano, cada persona, se haga eco del Gordo en Navidad.

¿Y los niños de San Ildefonso? Una de las que cantó el primer premio no podía contener las lágrimas. Esa niña crecerá sabiendo que su combinación ganadora le cambió la vida a una familia y le servirá como inspiración para perseguir sus metas. Y todo en un año marcado por la sombra de la pandemia. Quizás este 2021 especialmente convulso por el Covid me ha hecho caer en la cuenta de que la lotería de Navidad es de los pocos eventos que los españoles aceptamos y celebramos de forma global, sin echarnos en cara nuestras diferencias. Porque al final solo se trata de mantener viva esa chispa. Ese impulso capaz de encender el alma para combatir la precariedad laboral, las injusticias salariales, la falta de inversiones en infraestructuras o la apatía de unos jóvenes aburridos con escasez de sueños…

Mientras comprobaba, uno a uno, que ninguno de mis ocho décimos (este año he tirado la casa por la ventana) estaba premiado, supe que la suerte no estaba en una cifra, sino en mi capacidad de darme cuenta de lo verdaderamente importante. Alguien con quien ver el sorteo de Navidad, la salud para vivirlo, un trabajo con el que intentar hacer del mundo un lugar mejor y la ilusión para volver a comprar otro décimo en 2022.