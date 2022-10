Sesión gratis de diván. Con Laura Rojas-Marcos (la famosa hija del famoso psiquiatra; pongan ustedes el orden) y en formato colectivo. Teníamos que hablar sobre "salud financiera" con el BBVA (y lo hicimos) pero me gustaría pensar que todos terminamos el desayuno de trabajo un poco menos estresados. ¿Sabían que la cuesta de septiembre es mucho peor que la de enero? ¿Han oído hablar de las tiranías de los "debería"? Pues todo está conectado. Desde la escalada apocalíptica de Putin (la OTAN alertó este domingo de la movilización de un submarino nuclear) hasta algo tan prosaico como las listas de espera para conseguir una estufa pellet (por si hay apagón energético este invierno) o las colas para renovar la ropa de la mesa camilla en la tienda del barrio.

El efecto rebote. Lo hemos dado todo este verano y el inicio del curso está siendo demoledor. Lo dicen los psicólogos, no yo. Deberíamos revisar si nos la están colando con la tarifa de luz. ¿Tenemos la TUR del gas? Deberíamos hacer cuentas con las cuotas que pagamos con las plataformas de la tele, y en el gimnasio, y comparar precios, y apagar luces, y cerrar grifos, y cenar menos fuera… No hay fórmulas mágicas pero sí reglas básicas que deberíamos cumplir. El consejo, por ejemplo, del 50/20/30. Les admito que lo acabo de aprender: los gastos fijos no deben superar la mitad de nuestros ingresos, para poder dedicar el 30% a gastos prescindibles y el 20% al ahorro. Yo me quedé en lo de no endeudarte más de la cuenta y tener un colchón para imprevistos. Me dicen que también vale. Como ser previsor y anticiparse. Como no confundir las necesidades con los deseos. Como levantarnos cada mañana prometiéndonos no ser víctimas de la tiranía de los debería. Ni aplicarlo a los demás.

La siempre frustrante gestión de las expectativas. Propias y ajenas. No me extraña que nuestros políticos-gobernantes estén estresados. Juegan a dos bandos: con los "deberías" propios y con los ajenos. Con la doble vara de medir. Y sin sentimiento de culpa; esa que nos persigue a usted y a mí… Terminé el coloquio con Rojas-Marcos, Joan Roca y Patxi Jerez con la moral bien alta pero creo que el momento psicoterapia se ha esfumado en solo unos días. La implacable realidad. No es ninguna extravagancia que en los Presupuestos del Estado (no corramos tanto en dar a Pedro Sánchez por amortizado) se haya multiplicado la partida para salud mental. La próxima parada: vuelta al diván (¡y pagando!)