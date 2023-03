Los tesoros del Museo de Huelva

No hace falta esperar la construcción de ningún nuevo museo ni la excavación de nuevos yacimientos para poder apreciar la riqueza del pasado onubense ligado a Tartessos. En el Museo de Huelva, el de la Alameda Sundheim, el de toda la vida, se pueden encontrar piezas muy valiosas para acercarse a esa época de esplendor única a la que tan ligada está nuestra provincia. Y fuera de ella se conoce y aprecia mucho hasta el punto de reclamar piezas en préstamos para grandes exposiciones, como la que es unas semanas va a abrir en Madrid con gran protagonismo del legado onubense. No perdamos la ocasión de redescubrir lo que tenemos mientras llega lo que aún no tenemos.