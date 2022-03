Qué talento para el frontón, Will

Se quedó en la gloria el Príncipe de Bel Air, oiga. No voy a decir eso de que no he visto el guantazo, porque eso sería reconocer que mi reino no es de este mundo y que mi vivienda está en otra galaxia. Cada día que pasa estoy más convencido de que estaba más que preparado, pero es que uno es muy suspicaz. Por muy americanos que sean ambos, no me digan ustedes que la reacción del interfecto es propia de caracteres más latinos que anglosajones; que uno se mete con la mujer de uno, pues se levanta, le grita y le cruza la cara. Ale, tan contentos; uno por la publicidad y otro por lo mismo. Qué talento se ha perdido el frontón, menuda sotamano, qué dejada al antxo, qué cobertura del txoko, qué posición en el corto; vamos que el cuatro y medio se te queda corto, chavalote. Después, unas lagrimitas, unas disculpas y todo el mundo contento y a por la siguiente tontá.

Lo cierto es que ahora que tengo la posibilidad de sumergirme de vez en cuando en eso que se llama cine clásico, se me saltan las lágrimas cada vez que recuerdo a la Taylor en esa alfombra roja, con el Burton de turno a su lado; o a Cary Grant, Gary Cooper o John Wayne entrando con las piernas arqueadas como si se acabara de bajar del caballo. Eran estrellas por sí mismas. Pero es que en la misma gala, Judy Garland o Rita Moreno pudieron ensombrecer a cualquiera, pero no, tuvo que salir un idiota a tratar de eclipsar a dos que lucían por sí mismas.

No semos nadie y algunos menos que otros. Pero es que hasta el presentador de un programa penoso, ha tenido que sacar su opinión a pasear, como si la guantá famosa tuviera esa trascendencia que algunos le pretender dar. Es que ni tan siquiera quiero perder un segundo en llamarlo señoro machirulo (gracias Luz Sánchez Mellado). Es simplemente un bobo que no supo comportarse. Tampoco es que importe demasiado; tuvo su momento de gloria, lideró las tertulias en todos los cafés (aunque menos de los que se piensan), se pinchó en demasía la información que salía sobre el asunto y ya la cosa ucraniana y del transporte, de los precios y la falta de suministros, de la transformación económica, inversiones, discusiones y el patio revolucionado, se quedaron al margen durante unos momentos. Es muy triste que tampoco se sepan establecer los límites del humor que, simplemente, no deben existir. De todo se puede bromear, de todo. Lo que no debe es tomárselo en serio. Aún recuerdo cómo en otro programa, bestia como el solo, se sacó Huelva a pasear. No quedó un choquero desbocado que no saliera a descalificarlo. Por si no se entiende. En el mismo programa dijeron que lo peor de Guggenheim era que en él se reflejaba Bilbao. Y yo me partí.