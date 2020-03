Tenemos el talento, ¿la formación?

Tenemos el mejor talento, pero no la mejor formación". Lo dice Iván Macías, compositor, director musical y uno de los mejores pianistas españoles de su generación, según la crítica especializada. El miércoles recibía una de las diez Banderas con las que la Junta de Andalucía premia el compromiso de personas, empresas o entidades con el desarrollo y progreso de la provincia onubense, en el marco de la celebración del 28-F, Día de Andalucía.

La jornada estuvo marcada por ese carácter reivindicativo, por el reclamo de un apoyo firme al talento andaluz por parte de las instituciones encargadas de respaldar y financiar los proyectos destinados a ser el motor del avance, independientemente del área en el que operen. No es para menos, sobre todo después de escuchar a Macías asegurar con rotundidad que no estamos en igualdad de condiciones que el resto de provincias, que no jugamos en la misma liga..., y que eso lo notamos cada vez que salimos fuera porque vemos al resto protegido y potenciado desde su propia Administración.

Qué rabia. Qué injusto -si me lo permiten- que falten el empujón y las ayudas necesarias que no se cuestionan en otras comunidades cuando se trata de cuidar la capacidad, de dar respuesta a la ilusión de quien cree y quiere formar parte de un cambio real que forme parte del avance de la sociedad.

Cuidar y desarrollar la inteligencia y las capacidades internas debería ser una prioridad para la comunidad, para todas las organizaciones que forman parte de nuestro entorno. No cabe duda de que hay que estar comprometidos para poder motivar e inspirar a quienes tienen ese talento. Porque necesitamos profesionales con ganas de aprender, capacidad de colaborar, inquietud por buscar el conocimiento... Personas capaces de liderar los cambios y adaptarse a nuevas realidades. La formación es esencial, imprescindible, como lo es que llegue acompañada de la innovación y por eso la Administración debe estar ahí, ser garante de ello y convertir la educación en el motor del cambio.

La consejera onubense Rocío Ruiz se ofreció a ello y dejó claro que "trabaja con la mano tendida" por un cambio que redunda en mejores oportunidades económicas, de empleo y de mejora de la calidad de vida de los andaluces. Y de la mano fue la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Bella Verano, que fijó el año 2020 como "el punto de partida" de una década en la que Andalucía experimentará "un progreso exponencial", para equipararse a las regiones con más prosperidad del país.

Pues, manos a la obra.