El otro día estaba hirviendo un saludable brócoli que con esmero había cultivado el alumnado del Aula Específica de mi centro de trabajo, cuando me entró una llorera que ni picando media docena de cebollas. El motivo fue un mensaje que llegó a mi teléfono móvil, en un grupo. Era una campaña de change.org que buscaba firmas para una atención paliativa pediátrica las 24 horas del día. Los niños también se van, ese era el título de la recogida de firmas. Junto al mensaje había el enlace a un vídeo, con el testimonio en primera persona de madres y padres de algunos de esos niños y niñas que no tienen ni voz ni urgencias que les atiendan en el horario de la tarde-noche-madrugada. Un mundo de horas si se multiplica por 365. Hubo frases que punzaron la conciencia, como la de una madre que dormía con la ropa puesta para estar preparada para salir en cualquier momento al hospital. Otra indicaba que no podía permitirse el estar mal, el flaquear en su ánimo, porque su hijo la necesitaba bien. Otros padres señalaban que directamente habían acondicionado el salón para el bienestar de su hijo y que uno de ellos siempre dormía a su lado, por si surgía alguna crisis en mitad de la noche.

Qué birria de sociedad hemos creado si estas familias tienen que estar pidiendo en redes sociales, no por una cura, sino por un alivio, por una mano profesional que aporte lo que ellos no pueden. Qué mediocres nuestras instituciones si llegamos a este punto. Porque si estuviéramos ante un caso aislado… Desde aquí mi aplauso por quienes impulsan todas estas iniciativas, las que existen y las que están por venir. La gente que, como señaló José Saramago, es la otra gran superpotencia. Da igual su lugar o procedencia. Ellos sostienen lo insostenible, con una entereza, con unos principios, con la fuerza de un motivo mayor. En unos días será el décimo aniversario del trail de La Sonrisa de Rafa, o en breve se rotulará una calle de Huelva con el nombre de Mi Princesa Rett Ariadna. Para esas personas, para esas familias, no hay Blue Monday ni tonterías similares. No hay un cálculo que señale el día malo del año. No hay descanso que valga. Son el ejemplo frente al disloque general, quienes a diario se enfrentan a una metafórica balsa de pellets de plástico que ninguna corriente oceánica se llevará. Por esa gesta de titanes, por la superpotencia que suponen, fueron aquellas lágrimas de orgullo y frustración, y este puñado de palabras.