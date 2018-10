El sueño de un creador

La poesía no solo está implícita en la métrica o el ritmo que un meticuloso vate imprime a los versos, consiguiendo que el todo aunado, atado o regurgitado constituya la imagen de algo nuevo en donde la estética sea el epicentro en el que concluyan cuantas sinergias existen, no. Poesía no es solo eso.

A veces, la poesía es el resultado de lo entrevisto en las esquinas de un sueño que anuncia una idea que transita por las neuronas de una persona, hasta conseguir que lo pensado se aúne con la acción y, como en un espejo deformante de la realidad y de los sueños, nazca… nítida, única e irrepetible, la obra de arte.

No importa el soporte utilizado para explicar a los otros esa visión, esa obsesión que centra la vida del artista en pro de la consecución del poema-pintura o del poema-escultura como es el caso de Víctor Pulido.

Uno no elige los sueños. Tampoco sabe si los mismos nos traerán la felicidad o el dolor, la pérdida por siempre de la paz o incluso el acercamiento a los remolinos de la locura. Lo cierto es que Víctor Pulido soñó con una libélula de más de cuarenta metros cuadrados que se pasea arrogante por el interior del Palacio de Cristal de Madrid y que llamó Imago.

Desde 2011 Víctor Pulido ha generado un trabajo extraordinario: esculturas, dibujos, fotografías, holografías, vídeos, performances, 3D y otros soportes, teniendo como eje central, andar el camino previo para que cuando la libélula eclosione con toda su potencialidad sensorial y epatadora, y prontamente muera, como es de necesidad, lo haga encerrada en sus aposentos, en el lugar en donde fue creada/soñada: el Palacio de Cristal.

La libélula emperador, que, en el imaginario de Pulido, ronda de forma incesante el Palacio de Cristal de Madrid y ya hay, incluso, quienes manifiestan haber visto su sombra, circular y majestuosa, por las frondosidades del Retiro, será fijada con carácter de residente, el próximo 20 de noviembre de 2018 en la fachada del edificio Agustín de Mora del Campus del Carmen de la Universidad de Huelva.

Allí permanecerá hasta que los dioses le sean propicios, momento en el cual abandonará a sus hermanas, a todas aquellas que la anunciaron, que iniciaron el apostolado, y que la Historia acuñará como hechos premonitorios de su llegada, para marchar de forma definitiva a la urna de cristal que le servirá de mausoleo: único lugar en donde podrá ser enterrada para que el sueño de un creador se cumpla.