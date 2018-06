La sonrisa de un niño

El próximo otoño actuará en Huelva Roberto Chavero El Kolla, para cantar en homenaje a su padre Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, el músico más importante del folclore argentino en el siglo XX. Me parece oportuno traer aquí el recuerdo de una copla suya, que rebosa sentimiento y ternura hacia un niño: "La noche, con la espumita del río, / te está tejiendo un encaje, mi niño. / Quiero la estrella del cielo más bella / para hacerte un sonajero, mi niño. / El niño duerme sonriendo, mi niño. / ¡Ah, mi niño! / ¡Qué bello es tu mundo, mi niño! / ¡Ah, mi niño!".

En terrible contraste con la sencillez de estos versos, el imperio estadounidense, al mando de un multimillonario que, en vez de adquirir otro rascacielos o cambiar su yate por el último modelo, se encaprichó con ser presidente del país, libra una de sus guerras con el lastimero ejército de los desheredados del continente americano: los inmigrantes ilegales que cometen el delito de ignorar una frontera cuyo traspaso creen que mejoraría algo su penosa situación. En la última batalla Trump utilizó un arma que repugnaría a cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad: encerrar, como argumento disuasorio, a los interceptados separando a los niños de sus padres. A última hora, no una conciencia inexistente pero sí el temor al rechazo público, incluido el de miembros de su partido, y la opinión de Ivanka, su hija y asesora principal, le ha hecho rectificar. Pero, aunque haya cedido posiciones, está decidido a ganar la guerra y lo peor es que se siente impulsado por los vientos xenófobos que él mismo alimenta.

También en Europa el de los refugiados se ha convertido en el gran problema de la Unión. Las soluciones tipo valla y cerrojo parecen ir ganando terreno en el Gobierno de algunos países mientras en el común de los ciudadanos se libra una lucha interna entre la defensa egoísta de un estatus que no se quiere compartir y la compasión al ver en los medios la imagen de las personas rescatadas de las aguas (a las otras no las vemos), incluidas mujeres que quieren una vida luminosa para los niños inocentes que van con ellas o para los que aún no han parido. En muchos casos, desde la playa de nuestro ocio, preferimos mirar a otro lado, como sugiere este tanka del que soy responsable: "El mar sereno / tapizado de plata / surca un velero. / La tragedia en patera / queda lejos, muy lejos".