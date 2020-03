Estamos solos

Con una semana de encierro relativo -tengo que ir a trabajar y los días son de órdago- empiezo a tener claras varias cosas. Una, que no entiendo cómo la peña se deprime de tal manera cuando se le obliga a estar en su casa. Es cierto que me apetece, y mucho, salir a dar una vuelta pero después de más de medio siglo de dolencias y enfermedades que me han obligado a tragarme una ristra de mierdas en forma de pastillas, jarabes y sobres que seguro seguro saben a fresa -y una leche-, que para pasar este trago te obliguen a estar en casa tumbado en el sofá viendo la tele, la verdad es que no tiene tanto mérito. Las aplausadas de los balcones me parecen la mejor forma de gritar que estamos vivos y que queremos seguir estándolo. Las gracias a los sanitarios, también. De justicia sería que lo hiciéramos todos los días, incluso cuando termine esta pesadilla y, todavía mejor, que no fuéramos a molestarles a la mínima tontería que nos aflija. Convertimos en viral -con todo merecimiento- a un doctor en el hospital de Riotinto que daba las gracias por no saturar sus urgencias. No apuesto nada a que volvamos a saturarlas de aquí a poco.

Lo cierto es que la peña paga las consecuencias de un aislamiento que no quiere y algunos se empeñan en mostrar sus habilidades tocando una flauta, el piano que le regalaron los Reyes hace un lustro, o el juego de karaoke con el que ya tocó las narices a todas sus amistades y que cogía polvo en el trastero y ahora cuenta con su gran oportunidad de mostrarlo a todo el vecindario. En fin, estos días todo se perdona aunque calma, señores, que quedan días y muchos, me temo. No desesperen y piensen en el día de esa cerveza en el bar de costumbre y babeen con la esperanza.

El Gobierno ha hecho -tarde- lo que tiene que hacer, asegurar la liquidez de las empresas, agilizar los expedientes de regulación de empleo y asegurarse de que nadie se salta el guión en sus pequeños patios de vecinos. Antes, nos había dejado perplejos con las peleítas que diría Chamizo y los empujones para ver quién sale en la foto y quién se apunta al descuadre. La oposición a lo suyo, desde pedir dimisiones en pleno estado de alarma, a creer que nos interesa su opinión respecto a todo. Aquí, en Huelva, todavía hay algún pesao que pinta de naranja hasta lo que no debe, ¿verdad Julio? Un mensaje real tan tardío y vacío como poco convincente y la sensación de que alguien trata de buscar la tangente para salirse del foco, me ha dejado la sensación de que si no nos aplaudimos nosotros mismos, de aquí no salimos aunque nos curemos.