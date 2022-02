Lo simple, lo tonto y el 'Fortnite'

El mundo se simplifica a pasos agigantados. Bueno… el mundo, en realidad, no. Ese ha sido siempre igual, o sea, difícil. Incluso podríamos decir que se ha ido complicando cada vez más, y sin embargo estamos consiguiendo que parezca cada vez más sencillo. Más fácil de entender, quiero decir, aunque sea a costa de muchas cosas, entre otras, de la propia verdad. Aquí en Andalucía, por ejemplo, ganaba siempre el PSOE porque éramos todos unos subvencionados de la vida. El PER y todo eso. Con el PP gobernando, lo que somos es tontos sin conciencia de clase que nos merecemos todo lo malo que nos pase. Para los de fuera somos directamente unos analfabetos, antes y después, solo que entonces lo decían unos y ahora lo dicen otros.

En Castilla y León nada más que hay cazadores, por supuesto de derechas (o sea, fachas), y por eso gana el PP y sube Vox. Los vascos no tienen nunca frío y van por la vida levantando piedras, y en Cataluña son todos indepes y te prohiben hablar español en el colegio. En los bares ni te atienden y parlan catalá mientras te miran de reojo, porque lo hacen para fastidiarte.

En un mundo simple como el nuestro el árbitro siempre se equivoca en nuestra contra. Las guapas son tontas y los guapos son gais. No hay feministas de derechas ni católicos de izquierdas y el profe le tiene manía a mi niño y por eso suspende.

Tampoco es nada nuevo, ¿eh? Que siempre hemos sido muy de generalizar. Lo que pasa es que ahora lo queremos hacer todo tan fácil que casi no quedan grises. En este mundo de lo simple no hay polinomios, sino elecciones. No hay debates ni matices, argumentos ni consecuencias. Solo blancos o negros, un lado o del otro. Y no pierdas el tiempo en buscar más colores si no quieres perderte la última publicación de Facebook de tu influencer favorita ni el Tiktok de tu colega ni el sunset de tu enemiga en el Insta ni los tuits del momento ni la maratón de capítulos de la serie de moda.

El otro día mis hijos alucinaban porque, me contaban, un niño había matado a sus padres por no dejarle jugar al Fortnite. Supongo que, en sus cabezas de niños, los videojuegos convirtieron al chaval en asesino. No es que se les hayan quitado las ganas de jugar, advierto, pero desde entonces no dejo de preguntarme cómo es posible que esa manera de simplificar el parricidio de Elche, que esa forma tan boba, tan infantil, de ver las cosas sea la misma que se plantea cada día en platós, periódicos, redes sociales y barras de bar. No dejo de preguntarme si tenemos remedio o si, como parece, nos estamos volviendo definitivamente tontos del bote.