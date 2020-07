Todo sigue igual

Hoy comienzo mi colaboración con Huelva Información invitado por su brillante directora, quien me ofreció escribir sobre asuntos empresariales y económicos de esta provincia en las páginas de este diario. Acepté, aunque con las lógicas dudas sobre de qué temas hablar de manera mínimamente atractiva, sobre todo en asuntos a veces tan áridos como los económicos. Aun así, me gustó la idea y aquí estoy. La siguiente pregunta era para cuándo tengo que entregar el primer artículo, su respuesta fue lo esperado en esta sociedad acelerada que vivimos en donde la inmediatez es tan importante como el contenido, "para ayer".

Precisamente, en una sociedad donde lo inmediato es la forma de vida no es de recibo que en la provincia de Huelva llevemos desde que tengo uso de razón, y de esto hace bastante más de cuarenta años, reclamando las mismas infraestructuras básicas con el lamentable récord de no haber conseguido prácticamente nada sobre lo solicitado.

Hay proyectos que van quedando casi como leyendas debido a su antigüedad y a que todo el mundo ha hablado de ellos en algún momento, como es el caso de la carretera Huelva Cádiz, apareciendo cada cierto tiempo nuevos impulsos o soluciones alternativas que a día de la fecha y tras más de cuarenta años, como digo, no han conseguido ningún avance. Todavía me acuerdo de aquella foto en Isla Mayor donde se consiguió por primera vez reunir a todas las fuerzas empresariales de Huelva, Cádiz y Sevilla, en una histórica reclamación de esta comunicación cuya ausencia convierte a Huelva en la única provincia española que no tiene conexión directa con su limítrofe, todos los allí asistentes nos decíamos en aquel momento, "esta vez lo conseguimos", pero el resultado fue, "va a ser que no". Lo cierto es que seguimos igual que hace cuatro décadas.

Y pasamos a otra reivindicación histórica. Supongo que a todos los lectores les suena algo el desdoble de la N-435. Partidos de izquierdas y de derechas tienen claro, desde hace muchos años, que Huelva debería ser la puerta al mar de Extremadura, que debemos conectar nuestra Sierra con nuestra Costa, que el futuro industrial y turístico de nuestra provincia conseguiría un importante respaldo con esta carretera, que no podemos vivir de espaldas a los pueblos de este maravilloso paraje natural, mejor comunicado con Sevilla que con la capital de la provincia a la que pertenecen. Todos los partidos han reclamado de manera unánime esta infraestructura, el resultado ustedes ya lo conocen. La lista de infraestructuras básicas reclamadas de manera reiterada e histórica sigue, AVE, aeropuerto, varios puentes… El nexo de unión de estas infraestructuras básicas es que solo existen sobre el papel y el ideario de las personas que piensan en lo que podría ser una provincia con un desarrollo potencial enorme y que no termina de despegar.

Está claro que no vamos a conseguir la inmediatez como decía al principio, solo aspiramos a realidades en plazos razonables.