Que siga Lastra

Cada vez es más evidente que el respeto a la inteligencia de los ciudadanos está bajo mínimos casi insuperables. Y es que si las campañas electorales, dejan fuera de juego a Tierno Galván, padre de aquel concepto por el que "las promesas electorales se hacen para no cumplirlas", porque ¿Cuántos conceptos programáticos se expusieron en los dos inoperantes macrodebates electorales andaluces?, ¿recuerdan muchos?, seguro que no. Y es que hemos pasado del "programa, programa, programa" de Julio Anguita, al "control de la posesión del balón como táctica defensiva y no cometer errores", valga el símil futbolístico. Pero, claro, el problema viene cuando los fallos vienen del entorno, sean por protagonismo excesivo, tal cual ha sucedido al "sanchismo" y sus ministros repartiendo presencia y subvenciones o el exceso de mercadotecnia que llevó a ponerle estereotipos andaluces a quien era de fuera - todos los partidos han tenido alguna vez "paracaidistas" - en lugar de asumir su condición, unida a propuestas de mejora para Andalucía… podría continuar.

Pero si esto es habitual, ha la lectura de los resultados y sus consecuencias resulta vergonzante y en este sentido, la vicesecretaria, Lastra, es la campeona porque es capaz y lo mismo en un mitin hace llamadas propias del "agit - pro" que en la noche electoral se apunta como propio el éxito rotundo del adversario y no valora que, sin aumentar la abstención, el granero de votos socialistas se ha reconvertido en centrista y que son las políticas del "sanchismo" radical y los antecedentes del Partido, desconocido a día de hoy, quienes han engordado las filas del PP y VOX por deterioro de la confianza en una marca radicalizada y pendiente d ellos intereses particulares de su líder mientras los "monaguillos" mueven los incensarios que producen los evanescentes humos de la mentira, del cinismo y la hipocresía política (no, no voy a citar a la señora Oltra) tan típicos y tan rentables para la "progresía" radical de la izquierda, al tiempo que hablan de problemas de comunicación y ¿manipulación? mediática, ¿los adalides de las subvenciones?... así que, si quieren seguir perdiendo, sigan instalados en la soberbia y la prepotencia, aumenten el argumentario, Lastra y Cía.

Por fin, el PP. Histórico vuelco, como histórico fue el acceso de Rajoy a la Presidencia y lo cito como referente para no incurrir en los mismos errores. El bueno tono, talante y estilo, no están reñidos con la firmeza y, por tanto, afrontar la corrección de leyes ideológicas en sus fundamentos y sectarias en su aplicación. La gestión es básica y visto está, hay capacidades para ello, pero la batalla cultural e ideológica, hay que ganarla todavía y eso se hace superando los complejos históricos. En Andalucía, el PP ha "sufrido" cinco mayorías absolutas socialistas, lo digo por experiencia propia, no sería democrático lo sufran ahora los otros, pero es legítimo la "sientan". Y mientras, Pedro, que siga Lastra creando votos para la derecha.