Los servicios públicos

Realizar cualquier tipo de gestión en las administraciones públicas se ha convertido para una gran parte de la población en una misión imposible. Con la pandemia se instaló la atención telemática, lo que a priori suponía un adelanto, dada las limitaciones de movilidad implantadas debido al coronavirus, a la larga se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchos de los ciudadanos que tienen que llevar a cabo cualquier tipo de papeleo administrativo, en un avíaselo usted como pueda, aderezado de una nueva burocracia marcada por aplicaciones ineficaces, inaccesibles y nada operativas y teléfonos atendidos por máquinas, que no resuelven nada.

No afecta esto sólo al colectivo de mayores también al resto de la población, hay jóvenes que han crecido en la era tecnológica que tampoco son capaces de concluir con éxito su gestión, por pequeña que ésta sea. Siguen una y otra vez las pautas marcadas en el proceso telemático pero cuando parece que lo han concluido algo falla en el sistema, da error, y tienen que volver a empezar, se ven envueltos en una espiral y se ven obligados a desistir en el intento, no hay manera de llevarla a buen término.

Habría que invitar a los políticos a que por una vez se metieran en la piel del ciudadano de a pie e intentaran por ellos mismos realizar vía telemática cualquier tipo de gestión administrativa y, una vez vivida la experiencia, a ver si siguen defendiendo que contamos con unos buenos servicios públicos, ya que primero deberían ser accesibles a todos y esto no es así, parece que en lo que menos se piensa es en los ciudadanos.

Todo funciona con cita previa, una cita que, no se entiende el motivo, no se puede pedir de manera presencial, todo hay que realizarlo a través de las nuevas tecnologías. Intentarlo por vía telefónica, no es lo más operativo, en la mayoría de las administraciones está automatizado y hay que hacer un cursillo previo para dar con la tecla. Si optas por hacer los correspondientes trámites por internet, no tienes nada que hacer si no tienes firma electrónica, es fundamental este requisito hasta para pedir la cita previa, pero, salvados todos los escollos, luego te encuentras que la única fecha que hay disponible es dentro de un mes y si te urge, es lo que hay, o lo coges o lo dejas. Estos son los servicios públicos que tenemos.