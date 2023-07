Tengo la suerte de trabajar con personas con mucha experiencia en la vida debido a que han cumplido muchas primaveras: también llamadas personas mayores, de edad avanzada, abueletes, sabios consagrados, jubilados, jóvenes de espíritu y demás acepciones que ya conocemos.

Igualmente he compartido horas de juego y trabajo con los más pequeños de la casa: seres menudos con la inocencia intacta, francos, egoístas, puros y de sonrisa amplia. Siempre he sentido gratificante trabajar con niños y personas mayores. ¿Por qué? Porque no están corrompidos por el ansia de agradar de esta sociedad impía y sofocante que nos atrapa, nos aplasta y nos empuja a sonreír al maleducado, dejar paso al incompetente y dar palmaditas en la espalda al que no se lo merece.

Son transparentes, no ocultan lo que sienten, te quieren incondicionalmente si te lo mereces, se les ve en la cara si están contentos por verte y te dicen sin miedo lo que piensan si no te portas bien. Si estás en tierra de nadie, dejaste de ser un niño hace años y miras con temor las arrugas que recorren tu frente mientras te tomas el ibuprofeno para el dolor de espalda no temas: sé valiente, camina erguido con paso constante hasta alcanzar las sabias enseñanzas que los jóvenes de espíritu pueden ofrecerte. Mira a los ojos cuando hables con alguien, sé cercano, sonríe, sé amable, agradece, abraza y no esperes nada a cambio. Bueno, si te da un billetito a escondidas es que es tu abuela y te quiere mucho.

Echo mucho de menos a mis abuelos. Pienso que tendría que haber pasado más tiempo con ellos, abrazarlos más y darles más besos. Pero de esto nos damos cuenta tarde, cuando vemos a jóvenes que no visitan a menudo a sus abuelos y les dices que no saben lo que se están perdiendo, que se arrepentirán algún día. Pero no están preparados para pensar en eso, para sentir lo que sentirán cuando ya sea tarde. Sólo unos privilegiados lo saben, aquellos que son mayores para la edad que tienen; los que saben de qué va la vida. Como muchas cosas que habría que cambiar en nuestra sociedad, ésta sería una de ellas. Los mayores se merecen más respeto, amor y comprensión. Ellos tienen las claves, son sabios y han pasado por lo que nosotros estamos pasando. ¿Acaso los escuchamos? ¿Acaso pasamos tiempo de calidad con ellos?China ha creado una ley que obliga a los adultos a preocuparse por las “necesidades espirituales” de sus padres y abuelos y “nunca descuidar o despreciar a las personas mayores”, dándoles el derecho a los ancianos de denunciar a su familia si se sienten descuidados o maltratados.

Vidas que podrían ser el guion de una buena película de drama, en la mayoría de los casos; vidas de mucho trabajo, penurias, guerra y pocas ayudas. Vidas que no son comparables a las de ahora y que nos parecen fábulas sacadas de un cuento.

Marie Von Ebner-Eschenbach, novelista austríaca, decía que “en la juventud aprendemos y en la vejez entendemos”. No hay más que escribir.