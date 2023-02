No, así no puede ser, señor Feijóo. Como queda constatado en sus declaraciones sobre la ley de plazos: "es correcta, está bien construida", lo cual desde su punto de vista personal puede resultar respetable.

Ahora bien, desde mi doble condición de creyente y de médico, además de mis inquietudes políticas como ciudadano de a pie, no puedo pasar por alto su situación de Presidente del mayor partido de la Oposición y la posibilidad de acceder a serlo del Gobierno de la nación y, en consecuencia, discrepar de su actuación.

Resulta evidente, por mis convicciones mi apoyo al derecho a la vida y ni negativa a aceptar las estrategias del "lenguaje acordado" como vía de creación de normas que generen nuevas obligaciones estatales. Por tanto, su intento de explicación "como derecho de la mujer de acuerdo con la ley de su país, pero no es un derecho fundamental", es la búsqueda de una salida airosa inspirada en la manifestación del eurodiputado portugués, Paulo Rangel, para no obviar el derecho del no nacido frente al de la libertad de la mujer, demostración de por qué un conflicto entre derechos no puede ser un derecho fundamental. Hasta aquí, el debate digamos de posiciones. Sin embargo, resulta gravísima para los militantes y simpatizantes de su Partido, comprobar como usted ha hecho una supuesta "prevaricación ideológica", desde el momento y hora que se ha saltado los Estatutos de su formación en el capítulo, Ideología: "Defendemos el derecho a la vida" y la Ponencia Social 2017 que afirmaba: "el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad". Esto, sin dejar de recordarle los principios inspiradores en su fundación basados en el Humanismo Cristiano. Así que por muchas que sean las "sensibilidades" posibles en el PP, todo lo anteriormente citado tiene absoluta vigencia y la pregunta surge inmediata: si usted se lo salta es entonces ¿fiable? ¿A cuantos compañeros ha dejado al descubierto? Tendrá que demostrarlo porque sus constantes apelaciones a la gestión dan que pensar - no es usted el único en el Partido - sobre la capacitación o cualificación para entrar en la "guerra cultural" que es donde la izquierda va ganando por goleada y esta actitud respecto al aborto lo demuestran, por no citar muchos otros aspectos referidos en otras ocasiones pero que movilizan emociones y sentimientos que se traducen en votos, pues ese momento es absolutamente individual y con frecuencia condicionado por la desmemoria vitalista y potenciado por la propagandística, de ahí que confiar en los errores del adversario es mala estrategia. No mendigue su protagonismo con gestos que no le van a valorar sus adversarios y muestre fortaleza ideológica.