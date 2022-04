Una semana más

Confieso que no me gusta el olor a incienso, no puedo con él. Se aleja mucho para mi olfato del concepto de aroma. Igualmente, me sigue chocando la procesión en andas de platas y oropeles. Entiendo perfectamente las quejas de vecinos y convecinos cuando les cortan su calle y les impiden su vida normal, ya sea por una procesión o por una carrera popular. Quienes me conocen saben que en mi casa no hay velas y hasta me cuesta soplar las de mi cumpleaños, una fobia propia e ilógica, imagínense lo que pienso de cirios en hilera. No comparto las prebendas a una organización religiosa, aquí o en Malasia. Y me cuesta encajar contemporáneamente el concepto primigenio de Hermandad.

Todo eso no quita para que el Domingo de Ramos hiciera comer deprisa y corriendo a mi familia para estar puntuales en la Plaza de San Pedro. Y es que, cuando llega esta semana, por pura herencia, no atiendo a una razón exacta. Aquí prevalece la genética de las emociones. Por eso no concibo el inicio de la Semana Santa sin la fiesta de las palmas, esa entrada de Jesús en Jerusalén. La alegría de esos primeros sones, la armonía de la luz, el humo purificador, esa extrañación de un barroco tardío en movimiento. El hogar se llena de recuerdos, de imágenes de túnicas colgadas desde el altillo de los armarios, de capirotes de cartón agujereados, apilados uno dentro de otro, con sus iniciales puestas para no confundirnos. Medallas, papeletas de sitio, sandalias. El escudo de nuestra cofradía, con un hilván dorado suelto del que ahora tira mi memoria. La cocina oliendo a guiso de bacalao, el mismo que auguraba una mancha futura en la ropa. La hoja arrancada del periódico con los itinerarios de la tarde. Rutas eclesiásticas de la mañana. Bandejas de torrijas, pestiños y hornazos.

Han pasado dos años y nos echamos a la calle con nuestros hijos. Buscamos los mejores lugares para que vean y disfruten, y me encandila que, al colocarnos en primera fila para ver una revirá, ellos se agachen sorprendidos por ver el racheo unísono de unos pies sin rostro, que se alboroten cuando les saludan tras un antifaz -¿habrá composición léxica más hermosa?- o cuando reciben una estampita. Y si toca lidiar con la climatología, sea. Como siempre: mirada al cielo, horarios y auricular. No me pidan que se lo explique pues apenas llego a expresarlo. Tampoco pido que lo compartan. Conceptos irreconciliables que tras el golpe del llamador avanzan costero a costero por la callejuela del tiempo.