Una semana hipócrita

Comienza el Viernes Santo. En Huelva capital un día protagonizado por la Fe, el Descendimiento, el Santo Entierro y La Soledad. Cuatro hermandades que llevan más de dos años esperando ver salir a sus titulares. Al igual que sus devotos. También es un día esperado para el resto de onubenses, que acuden en masa a ver las cofradías y las bandas de música en uno de los días más señeros del calendario festivo anual. Luego están los que esperan que se haga de noche pero para coger el cubata. Porque el Viernes Santo significa el comienzo de las fiestas veraniegas. Es el día en el que se inauguran muchas de las discotecas y pubs de la provincia, arranca el buen tiempo y con él reabren las terrazas y los sitios de moda en la Costa. El Viernes Santo es de lo más diverso en Huelva. Menudo carnaval. Yo como no soy nada fanática de la Semana Santa en general, no suelo sumarse a la masa. Aunque este año me he propuesto hacer una excepción. Me apetece ver el desfile de hipocresía en primera fila. Así que voy a ver las procesiones desde un palco en la Calle Concepción. No por la música, que sin lugar a dudas es preciosa. Tampoco por la belleza de las esculturas, los exornos florales, la estampita de los niños con las bolas de cera ni por los nazarenos jugando al despiste con sus conocidos al otro lado de la carrera oficial. Simplemente porque quiero sentir la esencia del Viernes Santo. Quiero recordar el sentido que tiene este día para los que, como yo, se han criado en el cristianismo. Un día para el recogimiento y el silencio. Un día para rememorar el sentido que tiene la cruz o la dolorosa al pasar por las calles a los sones de tambores y cornetas mecidos por el dolor y la soledad.

Para todos esos jóvenes y maduritos que esta tarde se van a hartar de llorar y que no cruzan una iglesia desde que hicieron la primera Comunión (algunos ni eso), explicarles que este Viernes Santo es, fundamentalmente, un día de duelo durante el cual se recuerda la crucifixión de Jesucristo en el Calvario, quien se sacrifica para salvar del pecado a la humanidad y darle la vida eterna. ¡Qué fuerte! ¿No? Muchos dirán que de qué hablo. Seguramente, los mismos a los que se les erice la piel al ver los pasos. Esos que lloran a moco tendido y presumen de ser cofrades de corazón porque escuchan música de Semana Santa durante todo el año. Querido, la Semana Santa es eso. No solo es arte, que hay mucho y bueno. La Semana Santa es una fiesta litúrgica que, te guste o no, tiene su origen, su fin y su sentido en la religión.

Si no rezas, reniegas de Dios y de la Iglesia, si no te has bautizado, hecho la Comunión y si ni siquiera crees que Jesucristo existió, me pregunto, ¿de dónde viene esa devoción desmedida de quienes viven en el sentido opuesto a Dios y a la Iglesia? Quizás piensen que esa actitud durante unos días les convalide para el resto del año. Yo no me lo creo. Creo que es hipócrita, absurdo y vacío.