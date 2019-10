Desde la segunda fila, mejor...

Aún no hemos entrado oficialmente en campaña electoral, pero realmente estamos en ella desde el mismo día que se convocaron la elecciones. Se nota en el ambiente, en el de los políticos, que acuden a los actos como si los guiones de la agenda se fueran a agotar y no tuvieran tiempo para dejarse ver. El problema es que se pasa del blanco al negro y que los políticos terminan siendo protagonistas en los eventos en los que no debían serlo. Y eso no es lo peor, sino que desplazan a quienes se han ganado por derecho ser el foco de atención y reconocimiento. Menos mal que el agua volverá a su cauce y recuperaremos la normalidad, aunque ¡ojo!, la mala imagen ya se ha dado.