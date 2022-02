¿A qué sabe esto?

Tengo en la mesa de la cocina un maracuyá. Para ser exactos, dos. Me los ofreció el otro día el frutero. Llévate para probarlos, están muy buenos, me insistió. Y yo, que me dejo aconsejar por los que saben, escogí un par de ellos mientras le preguntaba: ¿pero tiene mucho hueso? No, qué va, tiene como un liquidito y está muy dulce, y cuidado que lo llaman fruta de la pasión, me terminó de decir para convencerme con sonrisa picarona. Passiflora edulis, me indicó el oráculo de Google que era su nombre científico, y que provenía de Centroamérica o Sudamérica. ¿Pero cómo diantres llega un fruto de esos lares a una frutería en el barrio de Viaplana? Los más avezados lo llamarán globalización, aunque para algunos seguirá sin tener mucho sentido.

En fin, que aquí los tengo, redondos, de piel dura y al hincarle el cuchillo ya denota que abrirlos no va a ser del todo sencillo. En su seno, palabra sinónima de otra muy empleada estos días atrás por lo dicho y no dicho, un líquido acompaña a una masa gelatinosa donde se acumulan pequeñas y blandas semillas. Lo huelo, lo miro, cojo un poco con una cuchara pequeña y lo acerco con sigilo a la boca. Ese momento es mágico. Ojalá el recuerdo de lo primigenio. Es ácido pero es dulce. Es un sabor intenso pero quiero más. Y a todo esto no sé si la respuesta correcta es que me gusta. Sabroso, sí. Llamativo. Diferente. Y otra cucharada con más materia extraña. Llegados a este punto veo necesaria la intervención de un jurado demoscópico -¡cómo hemos llegado a este instante de nuestras vidas sin este concepto!- para dilucidar un veredicto. En casa, a unos les gusta, otros ponen cara de incredulidad, hay quien dice que no con la cabeza, y está la propuesta de probarlo en frío. El caso es que existe disenso.

Tampoco pasa absolutamente nada, lo más normal cuando del gusto se trata. Aquí los más son los menos y los menos son los más, porque cada uno va a tirar para su campo como si del juego de la soga con el pañuelo en medio se tratara. Nada debe sorprendernos, entran muchos factores, incluso el interés. Así que nadie se sulfure. Ya sea usted de Tanxugueiras, Rigoberta Bandini, Rayden o Chanel, o de ninguno, lo que ha experimentado no es ni victoria ni derrota, ni dulce ni amargo, simplemente el sabor del debate. Y recuerde, este baile dura poco, sin berrinches, aquí hemos venido a pasárnoslo teta.