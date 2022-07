La revancha para el subcampeón Alcaraz

La 97 edición de la Copa del Rey de tenis pasará a la historia por el excelente ambiente en las instalaciones del Recreativo de Tenis de Huelva gracias al reclamo de la gran promesa del tenis mundial, Carlos Alcaraz. La fuerte apuesta realizada por la entidad con el Ayuntamiento de Huelva ha posibilitado que hubiera más público que nunca, con importantes novedades, como la entrega, por primera vez, de una réplica del trofeo donado en 1912 por el rey Alfonso XII y de la primera medalla de oro a Emilio Sánchez Vicario, mito del tenis patrio, seis veces ganador de la Copa. Lo de menos es que Alcaraz no ganara la final porque se llevó al público de calle. Y en frente tuvo a un Alejandro Davidovich que conoce bien este trofeo y no permitió que se le escapara. El malagueño espera volver para defender título, y Sánchez Vicario ya adelantó que no faltará a la edición 100. Seguro que Alcaraz tendrá que volver para la revancha. La Copa del Rey va lanzada hacia arriba.