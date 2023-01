Las empresas han experimentado una enorme transformación en los últimos años y esto no se ralentizará en la nueva etapa que comienza. El 2023 nos traerá grandes cambios tecnológicos en los distintos ámbitos sociales, empresariales y de consumo. Y como cada mes de enero, además de marcarse nuevos propósitos y diseñar una nueva hoja de ruta para afrontar lo que se avecina, me gustaría hacer un pequeño balance. Un dato que considero curioso y que me llama bastante la atención de cara a lo que empieza. Según publica Bernard Marr en un artículo de la revista Forbes, en el último año, hemos asistido a grandes movimientos de personas con talento, "lo que se conoce como la gran dimisión y la renuncia silenciosa, ya que los trabajadores han reevaluado el impacto del trabajo y lo que quieren obtener de sus vidas. Esto ha presionado a los empresarios para que se aseguren de ofrecer carreras atractivas, la flexibilidad del trabajo híbrido y un entorno de trabajo y una cultura de empresa atractivos. Ofrecer a las personas un trabajo satisfactorio, oportunidades continuas de crecimiento y aprendizaje, flexibilidad y lugares de trabajo diversos y orientados a los valores será esencial en 2023". Esto explica algo que cada vez se ve más y se siente en el ambiente laboral: la necesidad de los empleados de trabajar de manera digna sin renunciar a algo tan básico como es la creatividad y el afán de superación personal. Confío en que el 2023 sea el año en el que dejarse la piel en el trabajo sea más sinónimo de calidad que de cantidad y que el disfrute esté por encima de la exigencia de los números. Por primera vez, a pesar de que aún queda mucho camino por recorrer, los vientos parecen más favorables.También para la creación de empleo. "La aceleración de la transformación digital conduce a una mayor automatización del lugar de trabajo que aumentará prácticamente todos los trabajos del mundo. Los humanos compartirán cada vez más su trabajo con las máquinas y los robots inteligentes, y esto tiene enormes implicaciones para las habilidades y el talento que las empresas necesitan en el futuro. Esto significará la reconversión y el perfeccionamiento de un gran número de personas en nuestras empresas, así como la contratación de nuevos empleados con las habilidades necesarias para el futuro", añaden.

En 2023, dicen desde la revista, esto incluirá habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación interpersonal, el liderazgo y la aplicación de cualidades humanas como la atención y la compasión. Algo que resulta, cuanto menos, inspirador para seguir apostando por la tecnología y mirándola como la mejor de las aliadas para seguir cumpliendo sueños en el nuevo año que empieza.