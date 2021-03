La respuesta es de usted

Por qué me felicitan el 8-M? ¿Por qué a las mujeres que ya tienen una edad (fantástico eufemismo) se les deja de considerar atractivas mientras los hombres se transforman en maduritos interesantes? ¿Por qué a muchas nueras les toca quedarse en el hospital con el suegro y ni por asomo un yerno haría noche a los pies de la cama de su suegra? ¿Se desenvuelve igual un hombre mayor que queda viudo que una mujer en la misma circunstancia? ¿Por qué? ¿Era un matriarcado -como aseguran en mi familia- la casa de mi abuela por el hecho de que fuera ella quien llevara el peso de la crianza de cinco hijos, el negocio familiar (un polvero) y la limpieza doméstica? ¿Por qué de niñas llevábamos las coletas tan apretadas? ¿Por qué mujeres con poder como Angela Merkel o Kamala Harris casi nunca llevan falda? ¿Acaso piensan más con la cabeza quienes se visten por los pies? ¿Quién acaba comiéndose las sobras del frigo? ¿Aquejan las enfermedades, la Covid persistente entre otras, del mismo modo a hombres y mujeres? ¿Hay suficientes estudios médicos diferenciados y ensayos clínicos donde se evalúe esa diferencia, o acaso el cuerpo de la mujer recibe como normales parámetros, tratamientos y dosis que no le corresponden? ¿Tengo motivos para sentirme igual de segura que un hombre cuando viajo sola? ¿Por qué tengo que conquistar el espacio público, derribar barreras y romper techos como una intrusa que se apodera de lo que no tiene derecho?

¿Por qué, de las profesiones sanitarias, las que se nombran en femenino (nos referimos al colectivo de enfermería como "las enfermeras", e igual pasa con el de "matronas") son más específicas de los cuidados y peor pagadas? ¿Por qué, si escojo dedicarme a escribir, me dan a entender que he de renunciar a ciertas cosas? ¿Acaso un escritor varón tiene que escoger entre su actividad y formar una familia? ¿A usted también le preguntan todo el rato si tiene hijos? Sobre Jane Eyre -cuenta Joanna Russ- muchos críticos admitieron sin rodeos que pensaban que si un hombre hubiera escrito el libro sería una obra maestra, pero que al saber que había sido escrito por una mujer, Charlotte Brontë, resultaba escandaloso y repugnante. ¿Sigue pasando esto mismo hoy día? ¿Quiénes han ridiculizado históricamente el avance de las mujeres? La mujer que se dedica a alguna actividad intelectual, ¿aún sigue siendo juzgada por su cuerpo o su pelo? Respóndase, librepensante, en el alma. Las preguntas están en el aire. La respuesta es de cada cual.