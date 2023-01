Esta noche será especial para muchos niños: los Reyes Magos repartirán regalos e ilusión, beberán leche y se comerán las galletas. Puede que tengan suerte y haya zanahorias y agua para los camélidos. Sí, camélidos, porque aquí cada uno cuenta una historia: que si iban en dromedario, en camello, a caballo y/o en elefante. Tampoco está claro si eran dos, tres o cuatro, e incluso si eran reyes, magos o astrólogos. Leyendas, tradiciones, costumbres y mucho ojo comercial; hasta aquí hemos llegado. Podría daros la murga y escribir en contra del consumo exorbitado que nos rodea y más hoy, cuando los niños reciben muchos más regalos de los que deberían. Pero ese discurso ya está muy manido, además de que hoy día 5 de enero ya está todo hecho. No os voy a convencer para este año. Para el que viene tampoco porque tendríamos que cambiar muchas cosas: para empezar la historia de los Reyes magos. Que vengan, sí, pero los regalos no se piden para uno mismo, que está feo. Se van a pedir para el que los necesite: almas a las que les hace falta un empujoncito. Todos tenemos claro que a veces no nos damos cuenta del hoyo en el que estamos metidos. Pues el día de Reyes será como una buena bofetada a tiempo, como un soplo de aire fresco o un toquecito en el hombro. Siempre desde el cariño, por supuesto. Para que este sueño mágico que os propongo sea factible habrá que saber encajar lo que venga: si te han regalado una sesión de peluquería, un libro de cómo gestionar la ira o diez sesiones de terapia infantil para tu hijo de siete años… Hay que tragar: respira hondo y para delante. La gente que te quiere lo hace por tu bien. Lo que venga lo recibimos con los brazos abiertos y chitón. Nada de colonias a no ser que huelas regular. Y si te llega ya sabes por qué es, nada de paños calientes, nada de chorradas que no sirven para nada, sólo regalos necesarios con mensaje directo y al cuello. ¿Que hay que regalarle al novio un fin de semana solo en casa mientras tú te vas a Venecia? Pues se regala. ¿Que le tienes que regalar a tus hijos adolescentes un curso de supervivencia en la sierra de Cazorla? Pues que lo disfruten. ¿Que le tienes que regalar a tu madre y a tu abuela un bizcochito de María la portuguesa para que se relajen estas fiestas y no sufran tanto por la avalancha de familiares dispuestos a no hacer nada e incordiar? Se regala el día 23, para que haga efecto desde el principio de las fiestas.

No me digáis que no sería mucho más emocionante este día, sin saber lo que te va a caer ni por dónde llegará: retiros de silencio para los cuñados charlatanes, clases de "cómo llenar el lavavajillas", talleres de "cómo encontrar el punto G", cursos de historia para los que hablan por hablar, tablas redondas para madres preocupadas sobre "vegetarianos: ¿de dónde sacan la proteína?", etc.

Propongo que nos lo curremos más: sólo los valientes son capaces de cambiar el mundo o quedarse sin amigos y romper lazos familiares. Ya me contarás el año que viene. ¡Felices reyes!