última semana de clase, y se acabó. El gremio de la docencia, bien sean profesores de centros infantiles, profesores de Primaria, profesores de Secundaria, fijos o interinos todos… darán carpetazo al curso y se marcharán a disfrutar de las deseadas y merecidísimas vacaciones. Profesión bonita ésta de la enseñanza e ingrata a la vez, dados los tiempos que corren.

Creo que tanto la educación escolar como la que se imparta en casa van de la mano y no podemos dejar toda la responsabilidad de la educación de nuestros hijos en la educación escolar. Pero para disfrutar de las vacaciones tan solo nos queda el último escollo, ¡el Operativo Verbena!

Hoy en día, con los magníficos grupos de wasap, digamos que es coser y cantar, y con tan solo tres mil ochocientos wasap a la hora tenemos solucionada la ropa para el baile, que vayan todos iguales, el discurso a la seño y “el regalo”. Da igual que te hayas llevado despellejando al tutor/ra durante todo un curso; hoy, como se lleva mucho tener un detalle con el tutor/ra del curso, nuestra clase no va a ser menos y nuestro regalo tiene que ser el mejor. Regalo que por cierto acaba siendo para el tutor y para su pareja, pues lo que empezó siendo un reloj o una foto común más un discurso para emocionarles, hoy ya es una cena romántica para dos personas (tenga o no pareja) en la Finca Alfoli de Xantín Elías, o una suite en el Barceló de Punta Umbría para dos personas, tenga o no pareja. Y si no la tienes, pues te busca una para disfrutar del regalo de tus alumnos. ¡Increíble pero cierto!

Siguiendo esa línea de agradecimiento que brindamos hacia la docencia, recordar que no hemos tenido un detalle con personas ilustres de nuestra ciudad, como Los Marismeños, con su Juanini y su Emilio, que han paseado el nombre de Huelva, o don Pedro Rodríguez, que con la de años que le hemos tenido de alcalde, no hemos tenido un detalle con él, y hoy día se pega sus paseítos con una gorra descolorida. Tampoco hemos hecho lo propio con nuestro Gabriel Cruz; ni una docenita de dulces de Moguer. Ni con Pilar, que dejó la Presidencia del Puerto y no le regalamos un yate ¡ni un velerito!

Pero muy probablemente si nos metiéramos en la cabeza del cualquier profesional de la educación, o en cualquier claustro de profesores, el mejor regalo y el más inolvidable para ellos sería, sin lugar a dudas, el de no tener que aguantar a los padres y o madres de las criaturas a lo largo de todo el año.

¡¡Que tengan todos un feliz verano!!