Mi reflexión

Espero que, en esta jornada de hoy, los andaluces reflexionemos de verdad -no parece ser la costumbre en los últimos años- sobre lo que nos jugamos cara al futuro de Andalucía y, en consecuencia, nuestro propio porvenir y el de nuestras familias.

Sin embargo, tenemos un problema importante y es que la confrontación electoral, aunque aparezca entre diferentes siglas, en el trasfondo de alguna de ellas hay una desviación histórica de lo que fue su realidad presencial en el Gobierno Autonómico durante treinta y siete años, independientemente de errores y aciertos, que no vienen al caso, porque bajo la legitimidad de sus siglas se oculta una actitud de discurso público, no desmentido ni desautorizado por el propio Partido y que se remonta en contenido a la ¿Memoria Democrática? que, continuamente, propugna.

Me explico. Cuando la vicesecretaria general de un partido concurrente al evento electoral, apela a la participación para evitar la confrontación callejera, una vez finalizado el escrutinio, y recuerda las intentonas del 2018, está haciendo un ejercicio de irresponsabilidad absoluta, además de demostrar un mínimo -aunque sea privado, como su curriculum- criterio democrático, por muy "progresista" que se autotitule y no apelo a su posible "largocaballerismo" puesto que es posible que no conozca mucho más allá del "sanchismo" y la colocación de urnas tras las cortinas. Por ello, hablaba de siglas históricas en nuestra tierra poque poco o nada queda de aquello y, por tanto, el resultado y las consecuencias del mismo, serán del" sanchismo y sus monaguillos" (definición propia), no del socialismo andaluz, repito, con sus virtudes y defectos que hemos conocido y vivido. La realidad es que mañana, Andalucía, decide y la pregunta, también histórica, es: ¿de quién depende este domingo nuestra tierra?, de los votantes andaluces, "pues eso". Supongo, me han entendido.

Así, pues, ejerzamos nuestro derecho que nos s otorga la propiedad el futuro y no renunciemos a ello bajo ningún concepto poque, también, tendremos autoridad para opinar desde la responsabilidad libremente ejercida, sin miedos ni cautelas sobre qué pueda suceder el lunes, tras los resultados.

Quien deslegitima las urnas pierde crédito en la deslegitimación de sus adversarios, máxime, cuando todos compiten al amparo de la misma Ley Electoral, compartan más o menos, los criterios constitucionales en los que se sustenta nuestro sistema político, indiscutiblemente democrático.

Solo queda pedir, sentido ético como votante, capacidad analítica sobre como vivimos hoy y cual es el origen de nuestros problemas y quien nos ofrece mejores garantías de solución a los mismos, desde el sosiego, la capacidad de gestión y el respeto a los ciudadanos. Así pues, pensemos, votemos libremente y deseemos el mejor resultado para el bienestar de "todos" los andaluces sin distinción.