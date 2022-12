¿Para cuándo el referéndum?

El Gobierno afirma con toda firmeza y solemnidad que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña. De donde muchos españoles deducen que habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Son españoles que confían menos en la palabra de su presidente que en las palabras de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián. Esquerra Republicana de Catalunya aprobará el mes que viene las condiciones para la validez de la consulta: tendría que votar el 50% del censo catalán y si el 55% de los votos emitidos es afirmativo, Gobierno y Govern deberán negociar al calendario para la secesión.

¿Por qué los españoles creen menos a Pedro Sánchez que a Rufián? Porque Rufián, aunque desagradable y fanfarrón, siempre dice la verdad sobre lo que pasa y acierta sobre lo que va a pasar. Ha sido así hasta ahora. De Sánchez no se puede decir lo mismo. Un tal Alfonso Guerra, que sabe algo más que Sánchez de socialismo, historia, España, Constitución y casi todo lo demás, ha hecho en Onda Cero una recopilación de las grandes mentiras -sólo las grandes- de Pedro Sánchez: no podría dormir tranquilo gobernando en coalición con Podemos, los sucesos de Cataluña en 2017 fueron rebelión y no sedición (¡y menos unos desórdenes agravados!), hay que tipificar como delito nuevo la convocatoria de un referéndum ilegal, los condenados por el procès no deben ser indultados sino cumplir todas sus penas, nunca jamás pactaría con Bildu... Todo esto ha sucedido, en un proceso degenerativo que acaba de culminar con la rebaja vertiginosa de las penas por el delito de malversación, precisamente cuando en el Parlamento Europeo se tiende a agravar el castigo a la corrupción ("criminalizar todas las formas de corrupción en todos los Estados") a raíz del Qatargate y precisamente con la desvergüenza de prometer a los socios de Podemos que esta despenalización beneficiará a los independentistas, pero no a Griñán.

Bueno, acaba de culminar por ahora. Queda pendiente el referéndum, que no se hará durante este año electoral. Quedará para la próxima legislatura si es que las urnas confirman una correlación de fuerzas semejante a la actual. Ya si eso, a partir de 2024, votarán los catalanes sobre su destino. Será referéndum de autodeterminación o será consulta más o menos vinculante. Se pronunciará al respecto un Tribunal Constitucional que a lo mejor maneja una interpretación de la Constitución más abierta y avanzada que el actual.