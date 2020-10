El recuerdo en el tiempo

Llegados ciertos momentos de la vida el tiempo parece pasar a una tremenda velocidad porque podemos tener la sensación de que situaciones trascendentes vividas nos resultan extremadamente próximas.

Va a cumplirse un año de aquel día en el que, con mis otros hermanos, nos encaminábamos con determinación, pero con una sensación, ciertamente, angustiosa a casa de Eduardo, ante su falta de respuesta a diversos requerimientos en días previos. Junto con tres Policías Nacionales -impecable su actuación- y un cerrajero, entramos en la vivienda encontrándonos lo que podíamos sospechar, pero nunca creer. Luego, la vorágine de acontecimientos: forenses, médicos, funerarios… de inmediato. Chico se hace presente en la memoria, solo seis meses antes, también, se había ido. Traslado al tanatorio, ofrecimientos amistosos, alguna aislada ignorancia voluntaria, ajustes organizativos del entierro, autopsia y deseos de la Hermandad de Emigrantes para velarlo en su Capilla, clarividencia del rvdo. don Víctor para la misa en la Merced… En definitiva, un torbellino de situaciones y decisiones, por lo imprevisto del hecho y aún más numerosos, los motivos de agradecimiento, por nuestra parte a todos, que es lo mismo, en este caso, que decir a Huelva. Esa Huelva que fue referente de su vida y cuyo nombre llevaba a gala por donde quiera que fuera.

Un año o año y medio, incluyendo a Chico, parece mucho, pero vemos que no es nada. Que su memoria, a pesar de las restricciones que vivimos, se agiganta. Sus amigos le ofrecen sus libros y pinturas, sus cantes, Emigrantes lo honra acogiéndonos a sus hermanos… y algún día, podremos contar lo que su producción cultural ha podido sufrir, pero no es el momento, aunque sí, resaltar el protagonismo de un presunto albacea ¿testamentario?, ausente junto a algunas personas más cercanas, por muy poca afectividad que le tuvieran ya pero que criterios de caridad y misericordia no debían haberse obviado. Ante personajes o situaciones como la del supuesto albacea, yo le decía: "Eduardo, no son envidiosos, son admiradores frustrados".

Pero el final de hoy no puede abundar en estas cosas, allá cada cual. Lo importante es, que, desde el cielo, habla con el Chico, seguro media por su junta de Emigrantes -imborrable noche de vela en la Hermandad- y como él dijo en su último Pregón: "La Virgen siempre paga con amor. Por eso, los rocieros siempre se salvan".

Y digo más, pues él, hasta que fue presidente, el día de la salida, por nuestra Huelva soñada, siempre iba delante, abriendo paso a Emigrantes, con la bandera de España. Muchas gracias a todos.