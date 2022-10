La realidad en las calles

El balance anual que hace Cáritas por estas fechas viene siempre a golpearnos con la realidad que hay en las calles de las ciudades, y en la que no siempre reparamos. Hay muchas personas sin hogar, muchas personas con necesidades, a las que no se puede volver la espalda. Cáritas no lo hace y de hecho atendió el año pasado a un 12% más de residentes en la provincia en estas circunstancias. La campaña Fuera de cobertura lanzada por la organización diocesana trata de sensibilizar en este aspecto. Esperamos que de sus frutos.