Pes a que el precio del choco sigue estando por las nubes voy a tirar de Visa para no dejaros una semana más sin las últimas papas con chocos del año. Semana esta última de un año maravilloso en lo personal, y en la que, por cierto, debido el intenso frío de las nevadas municipales tenemos a Huelva entera acatarrada y con números para confinarnos, pero claro si nos confinasen en este tiempo de consumismo…. No podía decir que de nuevo, eso de “¡¡ha sido un rotundo éxito”!!.

Con un chute de paracetamol y (bien tu ilvico o eferalgan…) con tu pictolin, tu paquete de clínex en el bolsillo y los atuendos de supervivencia échate a la calle y disfruta de lo bonita que está Huelva, por favor. Vete al Holea y en tus iPods mi villancico en bucle. ¡¡Disfrutad mucho!!

Pero tengan especial cuidado cuando el paseo lo deis por calle Palos. Parece ser que han puesto un radar, que aunque dicen que es para sensibilizar…el bolsillo, y en las fechas que estamos, ¡sí que te lo va a sensibilizar! En el 2024 en vez de “quedamos en La Palmera”, será nos vemos en el radar de La Palmera. Además de “sensibilizar” también ayudará mucho a que Pilar Miranda termine de una vez de reordenar la deuda que a la pobre la trae loca.

Para este 2024 mis mejores deseos para todos de corazón, y para mi Huelva que buena falta le hace…que venga riqueza a Huelva y que dicha riqueza generada se quede en Huelva. Que no se pierdan la esencia de lo nuestro, los cabezos… que no nos tengamos que echar a la calle para que de una vez vengan de verdad dignas infraestructuras conforme a los tiempos que corren, que las inversiones que se hagan en Salud no vengan de “determinados colectivos privados y por iniciativa propia”, que se inviertan en Salud independientemente del color político que le toque hacerlo, que se haga por las personas que vivimos en Huelva y que por si fuera poco, ¡¡son chungalistas!!.

Que el presupuesto de instituciones públicas se destine a mejoras como decía aquella de Marismeños desde la sierra hasta el llano, de mi Huelva marinera… Ojalá en este 2024 todo el mundo sea chungalista y se tome las cosas de chungaletas maneras, nos iría mejor a todos. Pero, sobre todo y muy importante, que de una vez por todas el Decano del Fútbol Español se declare chungalista públicamente, que con un estadio lleno vuelva escuchar de 20.000 almas cantando su himno y que ascienda mi Recre.