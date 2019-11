Un quinteto para echar a correr

No le den más vueltas; el ganador del primer debate televisado de las elecciones fue un servidor, que hizo todo lo posible, hasta enchufarse al Canal Cocina, para no verlo. Dónde va a parar; una señora entradita en años, con maña para los fogones y una receta de cochifrito resultó muchísimo más apasionante. Después, cuando vi la repetición de las mejores jugadas y comprobé que lo más destacado fue la cobra que le hizo Aitor Esteban al descerebrado de Vox, me alegré de haberme pasado a los pucheros. También me acordé del chiste -viejo como él solo- que se contaba cuando uno era más bajito incluso que ahora. Ya saben, aquel de que "cómo estará la mili para que mi Paquitico sea cabo". Si eso es lo más destacado, imaginen el resto.

El caso es que por si algún inconsciente se quedó con ganas, hoy hay otro pero con los buenos, oiga. Y la verdad es que también lo pienso ganar esta vez porque el cartelito es de órdago. Un PSOE que jamás ha estado peor capitaneado que ahora, con un líder que -eso sí que es de alabarle- ha terminado con unos barones pesadísimos y viejísimos todos, que nos dice que esta es la buena, que ahora va en serio y que formará Gobierno en cuanto nos llevemos el primer polvorón a la boca.

Frente a él, un PP que lo más sobresaliente que ha puesto en campaña es que su líder se ha dejado barba; tócate los pinrreles, Mari Carmen. Que dice que se opone a todo, que el bloqueo muy mal, que Vox muy bien y que a ver quién mejor que yo reparte carnés de constitucionalista. Junto a él, Ciudadanos se ha ganado a pulso ser el partido más inútil desde la Transición, más todavía que aquel Partido Reformista de Roca. ¿Se acuerdan? Si hombre, aquel que, a pesar de estar en los carteles y no sacar ni un escaño, dijo que lo sentía por sus amigos. Eso sí que fue una cobra.

En los extremos, un Podemos que ya no sé ni cómo se llama, ni con quién van, pero que destila la misma sensación de perdonavidas de siempre, de aleccionarnos a todos sobre lo mejor que nos conviene a nosotros mismos, de broncas permanentes. ¿Dónde quedó el espíritu de la sonrisa? Y Vox, pues qué quieren que les diga; una colección de viejos prematuros, franquistas como ellos solos, machistas como no pensaba que iba a haber nadie a estas alturas y amenazantes como en épocas que sólo ellos echan de menos.

A pocas horas de empezar el debate lo único que me queda por saber es qué estarán cocinando hoy aquellas señoras.