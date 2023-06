La rubia quiere ser morena mientras la morena se tiñe de rubia. La de pelo rizado lo quiere liso y la de pelo liso mira los rizos de la amiga y su volumen con ojos brillantes. El casado quiere estar soltero, el soltero busca novia. La madre mira con envidia a los que no tienen hijos y los que no tienen hijos les gustaría tenerlos para formar una familia porque piensan que les falta algo.

El que tiene un barco de seis metros piensa en el de nueve y la que se compró la moto de seis y medio ya quiere una mil doscientos.

El que no trabaja sueña con un contrato, el que trabaja sueña con las vacaciones; el que está de vacaciones, después de quince días, sueña con volver a casa, y el que no sale de casa sueña con salir más a menudo.

La de la talla 42 ansía la 38 pensando que ojalá tuviera menos ropa para no tener tantas dudas a la hora de vestirse por las mañanas. La que mira revistas embelesada con la cantidad de ropa que cabe en un vestidor sueña con zapatos de todos los colores.

El que se pidió la tarta de chocolate se arrepiente porque vio la de queso y le gustó más. Los que comen solos quisieran comer con alguien, los que comen entre gritos y familiares pesados anhelan el silencio de la soledad.

Las de grandes pechos los quisieran más pequeños y las que llevan sujetadores con relleno suspiran cuando ven un buen escote. El alto no encuentra pantalones que le tapen los tobillos y el bajo gasta dinero en la costurera que se los cose.

Te gustaría cantar bien, cantar a los cuatro vientos que tu hija es médico, que el médico te atienda antes de que te mueras, morirte porque ya tienes 92 años y ya has tenido suficiente, tener suficiente paciencia para aguantar a la familia en vacaciones y conseguir no quejarte tanto por tonterías porque hay gente que sobrevive en medio de una guerra.

Nos lamentamos por nuestra indecisión, por no hacer las cosas mejor, por hacer daño a gente a la que queremos, por no pasar más tiempo con los amigos y por no expresar más nuestros sentimientos. ¡Ya está bien! Paremos los motores, bajémonos del tren; echen amarras y descarguen la mercancía porque esa cabecita loca debería tomarse un descanso.

No te diré que la vida son dos días, porque son más. Dejemos de quejarnos tanto porque no sirve para nada. Bueno, sirve para amargarle la existencia a los que tienes al lado.

Para salir del bucle de la queja, primero hay que darse cuenta de que tienes que salir de ahí. Después, te tienes que preguntar si hay solución. Si la hay, actúa para que cambie algo, y si no la hay, cierra el pico, acéptalo y empieza a hablar del tiempo con los que te rodean: ellos lo agradecerán.

A mí me gustaban los morenos y ahora me gustan también los rubios, he aprendido a coserme el bajo de los pantalones, llevo tops de quinceañera, si no quiero ver mis ondas, me aliso la melena, y si siento que me falta algo, echo la tarde con mi sobrina. “Si tienes pan y lentejas, ¿por qué te quejas?”.