Lo que no pudo ni la guerra

Era uno más entre miles, pero para mí es algo especial, aunque es un sentimiento muy íntimo, ya que estoy seguro de que ni tan siquiera él lo compartiría. Esta semana, ese virus que ha puesto el mundo patas arriba, nos ha quitado a Rafael Gómez. Un almeriense a quien conocí en Estrasburgo hace ya algunos años -más de los que quisiera yo- y al que todavía no he olvidado. Fue uno de esos arrinconados de la historia, aquellos a quienes ni unos, ni otros, por nacionalismo o por lo más asqueroso que tiene la política, el sectarismo, se atrevieron a dar las gracias por lo que hicieron. Sólo buscaban eso y ni tan siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo para dárselo.

"Rafael ganó a una guerra", titulábamos en Diario de Almería un lunes de mayo de hace ocho años, y creo que nunca acerté tanto en una portada. Él no ganó la guerra, pero la venció con creces. Fue uno de tantos a los que la historia dejó a un lado, pero que a bordo del Guernica, un semioruga de la División Leclerc, entró en aquel París oscuro "en el que no había ni un gato" ocupado por los nazis. Antes había desembarcado en Utah, una playa de Normandía unos días después del desembarco y después llegaría a los pies de la Guarida del Lobo, el lugar en el que Hitler soñó con dominar el mundo y héroes como Rafael se lo impidieron.

En Estrasburgo, una ciudad en disputa entre Alemania y Francia, Alsacia en toda su esencia, le conocí, a él, a su esposa y a su hijo. Me monté en su coche con mi compañero Javier y todavía hoy recuerdo cómo conducía un hombre que entonces tenía ya 91 años. Comimos juntos y las horas que pasamos junto a él se evaporaron. Nos hubiera gustado quedarnos más tiempo para recordar el que vivió; su historia y la Historia que ayudó a crear sin más pretensiones que hacer lo que él creyó que estaba bien hecho. No fue un héroe porque no quiso serlo. Eligió entre una dictadura y una democracia y apostó por ella.

Ni los nazis pudieron con él, seguramente por esa suerte que debe acompañar a cualquier soldado. Ni quienes se apuntaron la victoria agradecieron lo que hizo y lo más mezquino de la política le robó el homenaje que merecía. Yo no he podido olvidarle. He vuelto a recordar La Nueve, aquellos hombres que la formaron y que son una lección permanente de honestidad consigo mismos. El "puto coronavirus" que decía mi compañero Joaquín Benítez se lo llevó. En mi recuerdo, que ni lo intente. Honor y gloria amigo.