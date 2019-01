Si pudiera ser...

Poder ir al Andévalo sin jugarse la vida en la carretera por el trasiego de camiones con mineral. Un tren hacia la Sierra convertido en escuela viva para escolares, amantes del deporte y la naturaleza. Saber a qué hora llegaré de Madrid después de una reunión de trabajo. El cierre de todos los pozos del entorno de Doñana porque el agua llega desde los embalses del occidente provincial. Unos pueblos que no vean a la capital tan lejana y tan rosa, porque sepan que en ella pueden ir y venir, con sus especialistas en medicina, su ambiente social y su referencia cultural.

Albergues suficientes, dignos y equipados para todas esas personas que contribuyen a recoger las cosechas. No ver cómo los carteles de obras se oxidan y se vuelven a licitar una y otra vez, como el del Archivo histórico. Alguna Dirección General a la que le preocupe qué va a pasar con los fosfoyesos, que ejecute la mejor solución, a ser posible, en este siglo, usando como referente ese centro de relevancia internacional europeo sobre nuevas formas de relación entre la industria y su entorno que también se nos anunció. Poner a los Lugares Colombinos en su sitio, sin olvidos ni complejos; la gran puerta de acceso a América. Que la casa de Fuentepiña de Juan Ramón y Zenobia no se caiga y se pueda visitar. Un litoral abierto y no usurpado por chalets. Huelva como sede de la Estación Biológica de Doñana y la reapertura del Museo del Mundo Marino. Poder cruzar de El Rompido a El Terrón. La Isla Saltés pública y excavada.

Recuperar la vía verde de la Costa. Tener la sensación de que no se desmantela nada más, sino que se repone, que aquí no sobra nada sino que hay mucho por hacer. Que alguien nos pregunte lo que necesitamos.

Convertir Huelva en el destino de las ideas raras e innovadoras que no se atreven en otros tantos sitios, tan cerrados y monumentales. Salir en los telediarios por algo que no sea un accidente o un crimen. Reivindicar que, como en otras tantas cosas, el Cine Iberoamericano encontró aquí hace tantos años la acogida que pocos le daban, ahora que a esa ola tantos festivales se apuntaron. Ser sede de la próxima Cumbre Hispano-Lusa, que después de treinta años, siempre pasó de largo. En definitiva, que algún beneficio de la duda, cualquiera, el que sea, caiga de este lado por una vez. Después de ver los PGE y ser hoy la fiesta de nuestro Patrón, me atreví a pedir…