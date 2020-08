El proyecto Ceus no admite excusas

Esta vez no hay excusas ni justificaciones para el retraso del proyecto Ceus en Huelva, no podemos volver a caer en la promesas de que se hará más adelante, con estas promesas del pasado hemos conseguido la Huelva de hoy, gracias a que nos hemos venido conformando podemos decir que Huelva es una provincia que tiene casi de todo, casi tenemos Ave, casi tenemos varios puentes, casi el aeropuerto pero la realidad es que siempre hay algún motivo para quedarnos fuera de las inversiones que tanto necesitamos. Huelva siempre ha visto como los proyectos quedaban condicionados por algo, cuando no era la crisis de turno eran otras prioridades fuera de nuestras fronteras, lo que nos ha ido dejando de manera reiterada con la miel en los labios. Pero creo que nuestra paciencia debe tener un límite y por qué no empezar con el Ceus. Mucho se ha hablado de la importancia del mismo pero aun así hay parte de la población que sigue sin entender por qué es tan importante que este proyecto se lleve a cabo justo ahora, y lo cierto es que hay muchos motivos tanto estratégicos, como militares y civiles, pero me quiero centrar en por qué es tan importante para Huelva que este proyecto se desarrolle en el Arenosillo y para ello solo necesitamos tres razones.

Primera- Para aquellos que tienen hijos estudiando en la universidad les gustará saber que la demanda estimada de personal directo para el desarrollo de los proyectos en el ceus es de en torno a 400 puestos de trabajos de alta cualificación, las expectativas que tiene actualmente cualquier joven universitario en Huelva es o marcharse a otra provincia o incluso a otro país en busca de un trabajo que responda a su grado de preparación y especialmente si aspira a ganar un sueldo por encima de los 1.000 euros.

Segunda- La industria auxiliar que demandará la actividad generada en el ceus es de otros 400 puestos de trabajo, creándose nichos de inversión y subcontratas importantes. Pero sobre todo ejercerá de locomotora para atraer a empresas especializadas que podrían implantarse en Huelva para atender los pedidos que se generen, no olvidemos que nos estamos refiriendo a producción y homologación de aviones no tripulados con un alto componente tecnológico que requerirá de plantas de montaje y ensamblaje, de piezas de repuesto y de reparaciones complejas, el ceus es el complemento perfecto para otro de los principales proyectos que se están trabajando para el futuro de Huelva, la Zona de Actuación Logística del Puerto de Huelva, por proximidad, por ubicación logística y por disposición de espacio industrial es la ubicación perfecta para estas empresas, que por supuesto no vendrán si no hay Ceus.

Tercera- El Ceus se ubicará en una zona forestal con protecciones medioambientales muy fuertes al ubicarse en la estribaciones del pre parque de Doñana, por lo que la alternativa de desarrollo en caso de que el ceus no se lleve a cabo es ninguna, la única posibilidad de desarrollo empresarial de esta zona es este proyecto, inocuo para el medioambiente ya que su espacio de trabajo está en el aire… nunca mejor dicho.